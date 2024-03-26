Söke'de Büyükbaş Hayvanlara Şap Hastalığına Karşı Aşılama ve Küpeleme Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Söke'de Büyükbaş Hayvanlara Şap Hastalığına Karşı Aşılama ve Küpeleme Çalışmaları Devam Ediyor

Söke\'de Büyükbaş Hayvanlara Şap Hastalığına Karşı Aşılama ve Küpeleme Çalışmaları Devam Ediyor

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, büyükbaş hayvanlarda görülen şap hastalığının önüne geçmek amacıyla aşılama ve küpeleme çalışmalarını sürdürüyor. Aydın'ın Söke ilçesinde başlatılan çalışmalar kapsamında büyükbaş hayvanlara şap aşısı uygulanırken, aynı zamanda küpeleme işlemi de gerçekleştiriliyor.

26.03.2024 10:01  Güncelleme: 10:08
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Büyükbaş hayvanlarda görülen şap hastalığının önüne geçilmesi hedefiyle yürütülen çalışmalar kapsamında Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri aşılama ve küpeleme çalışmalarını sürdürüyor.

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerinde görev yapan teknik personeller, şap hastalığına karşı seferber oldu. Aydın'ın Söke ilçesinde büyükbaş hayvanlar aşılama programına alınırken, bu çerçevede harekete geçen Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü de ilçe genelinde aşılama ve dezenfeksiyon çalışmalarında hız kesmiyor. Ahır ahır gezerek üreticileri bilgilendiren ekipler, büyükbaş hayvanların da aşılamasını yapıyor. Başlatılan çalışmalar çerçevesinde büyükbaş hayvanlarına şap aşısı uygulaması gerçekleştirirken bir yandan da küpeleme çalışması gerçekleştirdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Söke'de Büyükbaş Hayvanlara Şap Hastalığına Karşı Aşılama ve Küpeleme Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Söke'de Büyükbaş Hayvanlara Şap Hastalığına Karşı Aşılama ve Küpeleme Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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