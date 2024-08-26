Söke'de çöp yangını gökyüzünü kara dumanla kapladı

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Söke'de kara duman gökyüzünü kapladı

AYDIN - Aydın'ın Söke ilçesinde bir arazide bulunan çöpler ve atık malzemeler yanarken, gökyüzünü kara duman kapladı.

Yangın, Gözbaşı yolu üzerinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şahsın arazisinde bulunan çöpler ve hurdacıların bıraktığı atık malzemelerin bulunduğu alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, bölgeden çıkan kara dumanlar gökyüzünü kapladı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucu yangın kontrol altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.