Söke'de Değerler Eğitimi Semineri - Son Dakika
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Söke'de Değerler Eğitimi Semineri

Söke\'de Değerler Eğitimi Semineri
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Söke'de yaz Kur'an kursu öğrencilerine değerler eğitimi seminerleri düzenleniyor.

Aydın'ın Söke ilçesinde İlçe Müftülüğü tarafından Yaz Kur'an Kurslarında eğitim gören öğrencilerin milli, manevi, sosyal ve ahlaki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen değerler eğitimi seminerleri aralıksız devam ediyor.

Söke İlçe Müftülüğü Vaizi Saygun Toygar ile Din Hizmetleri Uzmanı Ali Ocak tarafından verilen seminerlerde öğrencilere, 'Ailemde Sorumluluklarım', 'Mahremiyet Bilinci', 'Akran Nezaketi', 'Çevre Ahlakı', 'Teknolojinin Bilinçli Kullanımı' ve 'Sigara Bağımlılığının Zararları' konularında bilgilendirmelerde bulunuluyor. Seminerlerde, öğrencilerin aile içindeki sorumluluklarını yerine getirmeleri, mahremiyet bilinci kazanmaları, arkadaşlık ilişkilerinde saygı ve nezaketi ön planda tutmaları, çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmeleri, teknolojiyi bilinçli kullanmaları ve zararlı alışkanlıklardan uzak durmalarının önemi vurgulanıyor. Bu kapsamda Bağarası Mahallesi'ndeki Emine Gezeler Camii, Hacı Ahmet Özbaş Camii, Akçakonak Mahalle Camii ve Atburgaz Mahalle Camii'nde eğitim gören Yaz Kur'an Kursu öğrencileriyle bir araya gelinerek seminer programları gerçekleştirildi. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği seminerlerin, ilçe genelindeki diğer cami ve Kur'an kurslarında da belirlenen program doğrultusunda sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Söke'de Değerler Eğitimi Semineri - Son Dakika

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