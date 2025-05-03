Söke'de Gıda Denetimleri Yapıldı - Son Dakika
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Söke'de Gıda Denetimleri Yapıldı

Söke\'de Gıda Denetimleri Yapıldı

Gıda işletmelerinde hijyen ve güvenlik denetimleri yapıldı, halk sağlığı için önlemler alınıyor.

03.05.2025 12:27
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Aydın'ın Söke ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından 5996 sayılı kanun kapsamında gıda işletmelerine yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Yapılan denetimlerde; gıda üretim yerleri, satış noktaları ve toplu tüketim alanlarında hijyen kurallarına uygunluk, ürünlerin son kullanma tarihleri, muhafaza şartları ve çalışanların hijyen eğitimi gibi pek çok kriter titizlikle incelendi. Gıda güvenliğine yönelik bu tür denetimlerin hem işletmelerin yasal sorumluluklarını yerine getirmesine katkı sağladığı hem de tüketici bilincini artırdığı ifade edildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, vatandaşların herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaları durumunda ALO 174 Gıda Hattı üzerinden bildirimde bulunabileceklerini hatırlattı. Yetkililer, denetimlerin halk sağlığını korumak ve güvenilir gıdaya erişimi sağlamak amacıyla aralıksız devam edeceğini belirtti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Söke'de Gıda Denetimleri Yapıldı - Son Dakika

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