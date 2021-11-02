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Söke'de Kızılay Haftası kutlandı - Son Dakika

Söke'de Kızılay Haftası kutlandı

02.11.2021 16:37
Söke'de Kızılay Haftası kutlandı

Ülkemizde her yıl 29 Ekim 4 Kasım tarihleri arasında kutlanan Kızılay Haftası nedeniyle, bu yıl Söke'de de etkinlik düzenlendi.

Ülkemizde her yıl 29 Ekim 4 Kasım tarihleri arasında kutlanan Kızılay Haftası nedeniyle, bu yıl Söke'de de etkinlik düzenlendi. Söke Kızılay gönüllü merkezi tarafından düzenlenen etkinlik Cumhuriyet Meydanı'nda yapıldı.

Türk Kızılayı Söke Şube Başkanı Ertürk Küçükoğlu ve beraberinde Kızılay gönüllülerinin yer aldığı etkinliği katılımcı öğrenciler renk kattı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Söke Genç Kızılay Başkanı Mustafa Çıbık yaptı. Çıbık konuşmasında; "Türk Kızılay'ı insanların zor zamanlarında yanında olmuş ve yanında olmaya devam edecektir. Kurulduğu günden itibaren dil, din, ırk, statü ayrımı göstermeksizin savaş ve doğal afetler sonrasında barınma, beslenme ve sağlık gibi sorunlara çare olarak ilk akla gelen kurumdur. Kızılay, ilk yardım, sağlık ve sosyal hizmetler gibi birçok alanda rol alarak örnek olmuş ve örnek olmaya devam etmektedir. Türk milletinden aldığı güç ile Kızılay gücüne güç katıyor. Son günlerde yaşanan kan stoklarındaki azalmadan dolayı Söke halkını kan bağışına davet ediyoruz" dedi.

Konuşmanın ardından etkinliğe katılan öğrenciler zeybek ve takla atma gösterisi sundu. Günün anlamına ilişkin şiirler okundu. - AYDIN

Söke'de Kızılay Haftası kutlandı
Söke'de Kızılay Haftası kutlandı

Kızılay Haftası, Kızılay, 29 Ekim, Türk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Söke'de Kızılay Haftası kutlandı - Son Dakika


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