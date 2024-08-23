Söke\'de Pamuk Tarlalarında Zararlı Kontrolleri Yapıldı

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Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki pamuk ekili tarlalarda zararlı kontrolleri gerçekleştirdi. Denetimler sırasında yer yer yeşilkurt zararlısına rastlanıldığı bildirildi.

Yetkililer, pamuk üreticilerine tarlalarını düzenli olarak kontrol etmeleri konusunda uyarılarda bulunarak, zararın eşiğinin aşılması durumunda vakit kaybetmeden zirai mücadele yöntemlerine başvurmalarını tavsiye etti. Üreticilerin, gerekli önlemleri alarak ürünlerinde ciddi kayıpların önüne geçebilecekleri belirtildi. Pamuk tarımında zararlıların kontrol altında tutulmasının, verim ve kalite açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı. - AYDIN