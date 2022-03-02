Söke'deki okul kütüphanesinin tüm malzemeleri geri dönüşümden - Son Dakika
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Söke'deki okul kütüphanesinin tüm malzemeleri geri dönüşümden

02.03.2022 11:24

Söke'deki okul kütüphanesinin tüm malzemeleri geri dönüşümdenAYDIN Geri dönüşüm kültürünü yaygınlaştırmak ve bilinçlendirmeyi artırmak üzere Türkiye genelinde başlatılan proje kapsamında; Söke'nin Behiye Hanım Ortaokulu'nda geri dönüşüm malzemelerinden kütüphane oluşturuldu.

Söke'deki okul kütüphanesinin tüm malzemeleri geri dönüşümden

AYDIN Geri dönüşüm kültürünü yaygınlaştırmak ve bilinçlendirmeyi artırmak üzere Türkiye genelinde başlatılan proje kapsamında; Söke'nin Behiye Hanım Ortaokulu'nda geri dönüşüm malzemelerinden kütüphane oluşturuldu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen 'Kütüphanesiz Okul Kalmayacak' ve 'Sıfır Atık' projelerinin birleştirilmesiyle başlatılan çalışmalar hızla büyüyor. Söke'de faaliyet gösteren Behiye Hanım ortaokulunda da tamamı atık olan geri dönüşüm malzemelerinin değerlendirilmesiyle kütüphane oluşturuldu.

Eski sıralardan kitap rafları, CD'lerden saat, eski lastiklerden koltuk, atölye tahtalarından okuma masası, ağaç dallarından dekoratif panolar. Kütüphane içinde kitapların yanı sıra satranç ve mangala gibi akıl ve zeka oyunları da yer alıyor. Okul öğretmen ve öğrencilerinin, okul aile birliğinin desteği ile gerçekleştirdiği çalışma sonucunda toplanan geri dönüşüm malzemelerinden okul kütüphanesi oluşturulurken; yapılan çalışma oldukça beğeni topladı.

Söke Behiye Hanım Ortaokulu Geri Dönüşüm Kütüphanesi Aydın il Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Erol Barut ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı'nın katılımıyla yapılan açılışla hizmete girdi.

Söke'deki okul kütüphanesinin tüm malzemeleri geri dönüşümden
Söke'deki okul kütüphanesinin tüm malzemeleri geri dönüşümden
Söke'deki okul kütüphanesinin tüm malzemeleri geri dönüşümden

YORUMLAR
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geri dönüşüm, Türkiye, Aydın, Söke, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Söke'deki okul kütüphanesinin tüm malzemeleri geri dönüşümden - Son Dakika


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