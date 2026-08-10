Söke Hastanesi'nde Emzirme Haftası Etkinliği - Son Dakika
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Söke Hastanesi'nde Emzirme Haftası Etkinliği

Söke Hastanesi\'nde Emzirme Haftası Etkinliği
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Gebe Okulu'nda anne adaylarına emzirmenin önemi anlatıldı, keyifli etkinlikler düzenlendi.

Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi tarafından Emzirme Haftası kapsamında, Gebe Okulu'na kayıtlı anne adaylarına yönelik bilgilendirme etkinliği düzenlendi.

Hastanede gerçekleştirilen etkinliğe Başhekim Prof. Dr. Eyüp Murat Yılmaz, Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Serkan Yücel Yılancı, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Funda Arıcı ile İdari ve Mali İşler Müdürü Turgay Koşgin katıldı. Etkinlikte anne sütünün önemi ve emzirmenin anne ile bebek sağlığı üzerindeki olumlu etkileri konusunda anne adaylarına bilgilendirmelerde bulunuldu. Program kapsamında ayrıca anne adaylarının keyifli vakit geçirmelerine yönelik çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada anne adayları, emzirme ve anne sütü konusunda bilgi edinirken birbirleriyle deneyimlerini paylaşma fırsatı da buldu. Hastane yönetimi tarafından yapılan açıklamada, anne sütünün önemine dikkat çekmek ve anne adaylarını emzirme sürecinde desteklemek amacıyla düzenlenen etkinliğe katkı sunan katılımcılara teşekkür edildi.

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Söke Hastanesi'nde Emzirme Haftası Etkinliği - Son Dakika

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