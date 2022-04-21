Söke İlçe Müftüsü Doğru, Kur'an-ı Kerim'i okumaya geçen öğrencileri ağırladı - Son Dakika
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Söke İlçe Müftüsü Doğru, Kur'an-ı Kerim'i okumaya geçen öğrencileri ağırladı

21.04.2022 11:31
Söke İlçe Müftüsü Doğru, Kur'an-ı Kerim'i okumaya geçen öğrencileri ağırladı

Söke KYK Meryem Yazıcıoğlu Kız Yurdu'nda kalan üniversite öğrencilerine yönelik verilen Kur'an-ı Kerim kursunda Kur'an-ı Kerim'i okumaya geçen öğrenciler İlçe Müftüsü Ali Saim Doğru'yu makamında ziyaret ederek teşekkür etti.

Söke KYK Meryem Yazıcıoğlu Kız Yurdu'nda kalan üniversite öğrencilerine yönelik verilen Kur'an-ı Kerim kursunda Kur'an-ı Kerim'i okumaya geçen öğrenciler İlçe Müftüsü Ali Saim Doğru'yu makamında ziyaret ederek teşekkür etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) arasında imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde Söke KYK Meryem Yazıcıoğlu kız yurdunda kalan üniversite öğrencileri için görevlendirilen Güllübahçe Kız Kuran Kursu Öğreticisi Gülfer Çekili'nin verdiği Kur'an eğitimi meyvelerini vermeye başladı. KYK kız yurdunda aldıkları eğitim sonucunda Kur'an-ı Kerim'i okumaya geçen öğrenciler İlçe Müftüsü Ali Saim Doğru'yu makamında ziyaret etti. Kur'an Kursu öğreticisi Gülfer Çekili ile birlikte İlçe Müftüsü Ali Saim Doğru ile görüşen KYK kız yurdu öğrencilerine Müftü Doğru tarafından müftülüğün görev alanları ve çalışmaları ile ilgili bilgiler verildi. Karşılıklı sohbetin ardından İlçe Müftüsü Doğru, öğrencileri gayretlerinden dolayı tebrik ederek Kur'an-ı Kerim ve çeşitli hediyeler takdim etti. - AYDIN

Söke İlçe Müftüsü Doğru, Kur'an-ı Kerim'i okumaya geçen öğrencileri ağırladı
Söke İlçe Müftüsü Doğru, Kur'an-ı Kerim'i okumaya geçen öğrencileri ağırladı
Söke İlçe Müftüsü Doğru, Kur'an-ı Kerim'i okumaya geçen öğrencileri ağırladı

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Diyanet İşleri Başkanlığı, Üniversite, Hisarcık, Söke, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Söke İlçe Müftüsü Doğru, Kur'an-ı Kerim'i okumaya geçen öğrencileri ağırladı - Son Dakika


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