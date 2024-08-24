Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, yem bitkileri desteği kapsamında tarla kontrollerini gerçekleştirdi

Yerel

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yem bitkileri desteği kapsamında üreticilere yönelik tarla kontrollerini gerçekleştirdi.

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, destekleme programı dahilinde başvuruda bulunan çiftçilerin tarlalarını yerinde inceleyerek, ekim alanlarının uygunluğunu ve bitkilerin gelişim durumunu denetledi. Tarla kontrolleri sırasında, çiftçilerin yem bitkileri üretiminde izledikleri yöntemler, tarımsal uygulamalar ve ekili alanların genel durumu değerlendirildi. Bu değerlendirmeler sonucunda, destek almaya hak kazanan üreticiler belirlenecek. Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, yem bitkileri desteğinin yerel tarım ve hayvancılık için büyük önem taşıdığını vurgulayarak, kontrollerin titizlikle sürdürüleceğini ifade etti. - AYDIN