Yerel

Söke'de kadınların haklarını savunmak ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla Söke Kadın Dayanışma Derneği kuruldu. Derneğin kurucu yönetim kurulu, farklı meslek gruplarından gelen deneyimli ve duyarlı kadınlardan oluşuyor.

Başkanlığını emekli öğretmen Tazegül Kamiloğlu'nun yapacağı Söke Kadın Dayanışma Derneği'nin Kurucu yönetim kurulunda yer alan isimler ve meslekleri şöyle:

Mefaret Karabıyık (eczacı), Necla Baydemir Tuncer (gazeteci-radyo programcısı), Şenay Güneş (psikolog-aile danışmanı), Naz Tuğçe Ceylan (avukat), Şenay Çıtak (emekli sanatçı), Şule Pullukçu (işletmeci)

Dernek, kadın dayanışmasını güçlendirmek ve kadınların toplumsal hayatta daha aktif ve eşit bir şekilde yer almasını sağlamak amacıyla çeşitli etkinlikler ve projeler düzenlemeyi hedefliyor. Söke Kadın Dayanışma Derneği, kadınların sesi olmak ve onların haklarını savunmak için kararlı bir şekilde çalışmalarına başlayacak. Kurucu Başkan Tazegül Kamiloğlu; Bu oluşumun Söke'deki kadın hareketine önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

Söke Kadın Dayanışma Derneği yönetim kurulu ve üyeleri, ilk ziyaretlerini Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan'a yaptı. Başkan Arıkan'a hayırlı olsun dileklerini ileten dernek üyeleri, yapmayı planladıkları çalışmalar hakkında da bilgiler verdiler. Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan toplumun temel direği olan kadınların bir araya gelerek etkin çalışmalar yapacaklarına olan inancını belirtti.

Ziyaret ile ilgili açıklama yapan Söke Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Tazegül Kamiloğlu; "Başkanımız Mustafa İberya Arıkan'a çok teşekkür ediyorum. Seçim öncesinde Kadın Platformu olarak işbirliği protokolü imzalamıştık. Kendisine yine bir dosya ile gittik. Şehrimizin bir kadın şehri olmasını, mor bayrak alacak bir şehir olmasını talep ettik. Belediye başkanımızla beraber yerel yönetimlerde daha mutlu, özgür, kadınların sorunlarına çözüm üreten bir mekanizmanın kurumasını talep ettik. Sayın başkanımız bunları özenle dinledi notlarını aldı. Önümüzdeki süreçte bunları birlikte tek tek sıraya koyarak çözüm üretebileceğimize inanıyoruz" dedi. - AYDIN