Söke Ovası\'nda 14 Mayıs Çiftçiler Günü Kutlandı

Türkiye'nin pamuk ambarı olarak nitelendirilen Söke Ovası'nda yeni sezon hazırlıklarının başladığı bu günlerde 14 Mayıs Çiftçiler Günü kutlandı.

Söke Ziraat Odası tarafından ilk olarak Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu yapılırken, ardından öğle saatlerinde Söke Ziraat Odası önünde pilav hayrı yapıldı.

Geleneksel hale gelen pilav etkinliğinde dua da edilirken, etkinliğe Söke Kaymakamı Ali Akça, Söke Belediye Başkan Vekili Fuat Evren Gül, Söke Belediye Başkan Yardımcıları Yağız Pullukçu ve Vural Tosun başta olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşlar ile STK'ların temsilcileri ve çiftçiler katıldı.

Söke Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tanyeri ve Meclis Başkanı Savaş Koca davetlilerle yakından ilgilenirken zorlu bir sezona başladıklarını özellikle sulama konusunun gündemde olduğu dönemde yeni sezonun tüm üreticilere hayırlı ve bereketli olmasını diledi. - AYDIN