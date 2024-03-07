Söke Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü Kadınlara Etkili İletişim ve Aile İçi Şiddet Eğitimi Verdi - Son Dakika
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Söke Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü Kadınlara Etkili İletişim ve Aile İçi Şiddet Eğitimi Verdi

Söke Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü Kadınlara Etkili İletişim ve Aile İçi Şiddet Eğitimi Verdi

Söke Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel olarak düzenlediği etkinlikler kapsamında kadınlara 'etkili iletişim becerileri ve aile içi iletişim eğitimi ile aile içi şiddet ve 6284 sayılı kanun kapsamında farkındalık eğitimi' verdi. Eğitimlere katılan kursiyerler, aldıkları bilgilerle kişisel gelişimlerine katkı sağladıklarını ve toplumda daha sağlıklı ilişkiler kurmaya yönelik önemli ipuçları edindiklerini ifade etti.

07.03.2024 09:42  Güncelleme: 09:44
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Söke Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından kadınlara 'etkili iletişim becerileri ve aile içi iletişim eğitimi ile aile içi şiddet ve 6284 sayılı kanun kapsamında farkındalık eğitimi' eğitimi verildi.

Söke Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel düzenlenen etkinlikler çerçevesinde Söke Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü kursiyerlerinin katılımıyla 'etkili iletişim becerileri ve aile içi iletişim eğitimi ile aile içi şiddet ve 6284 sayılı kanun kapsamında farkındalık eğitimi gerçekleştirildi. Söke Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü yetkilileri eğitimlerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel olarak düzenlendiğini belirterek, toplumda sağlıklı iletişim ve aile içi huzura vurgu yaptı. Ayrıca, aile içi şiddetle mücadelede hukuki bilincin artırılması için düzenlenen eğitimlerin önemine dikkat çekti. Eğitimlere katılan kursiyerler ise aldıkları bilgilerle hem kişisel gelişimlerine katkı sağladıklarını hem de toplumda daha sağlıklı ilişkiler kurmaya yönelik önemli ipuçları edindiklerini ifade ederek yetkililere teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Söke Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü Kadınlara Etkili İletişim ve Aile İçi Şiddet Eğitimi Verdi - Son Dakika

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