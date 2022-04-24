'SOLOTÜRK' Çanakkale semalarında çocuklar için uçtu - Son Dakika
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'SOLOTÜRK' Çanakkale semalarında çocuklar için uçtu

24.04.2022 00:57
'SOLOTÜRK' Çanakkale semalarında çocuklar için uçtu

Türk Hava Kuvvetleri gösteri ekibi SOLOTÜRK, Anadolu Hamidiye Tabyaları'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde uçuş gerçekleştirdi.

Türk Hava Kuvvetleri gösteri ekibi SOLOTÜRK, Anadolu Hamidiye Tabyaları'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde uçuş gerçekleştirdi. Binlerce kişinin katıldığı gösteri uçuşu büyük beğeni topladı.

'SOLOTÜRK' gösteri uçağı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklar için Anadolu Hamidiye Tabayaları'nda saat 15.30'da gösteri uçuşu yaptı. Üzerinde boya haricinde herhangi bir değişiklik yapılmamış olan F-16 savaş uçağının Çanakkale Boğazı üzerinde yaptığı gösteri nefes kesti.

SOLOTÜRK'ün 2022 yılı yeni gösteri paketinin ilk uçuşu Pilot Binbaşı Emre Mert komutasında gerçekleşti. Uçuş emniyet subayı olarak SOLOTÜRK Pilotu Binbaşı Murat Bakıcı görev yaparken, sunumu ise Üsteğmen Alper Şen gerçekleştirdi.

SOLOTÜRK, Çanakkale Kara Savaşları'nın 107'nci yıl dönümü nedeniyle 25 Nisan 2022 Pazartesi 11.50'de 57. Alay Vefa Yürüyüşü Etkinliği çerçevesinde Şehitler Abidesinde gösteri uçuşu gerçekleştirecek. - ÇANAKKALE

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Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Hamidiye, Nisan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 'SOLOTÜRK' Çanakkale semalarında çocuklar için uçtu - Son Dakika


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