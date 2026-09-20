SOLOTÜRK, Fransa'daki Saint-Dizier gösterisinde F-16 ile uçtu ve görüntüleri paylaştı

SOLOTÜRK, Fransa'daki Saint-Dizier gösterisinde F-16 ile uçtu ve görüntüleri paylaştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
SOLOTÜRK, Fransa'da 12-13 Eylül'de düzenlenen Saint-Dizier Hava Gösterileri'nde F-16 ile uçarak zorlu manevralar sergiledi. Pilot Yarbay Murat Bakıcı'nın gerçekleştirdiği uçuş izleyenlerden büyük alkış alırken, ekip görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.
SOLOTÜRK, geçen hafta Fransa'da düzenlenen Saint-Dizier Hava Gösterileri'ndeki performansına ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak, "Havacılık severlerle buluştuk. Ay yıldızlı bayrağımızı gururla temsil ettik" mesajını verdi.
Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi SOLOTÜRK, Fransa'da 12-13 Eylül'de düzenlenen Saint-Dizier Hava Gösterileri kapsamında gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Saint-Dizier 113 Hava Üssü'nde gerçekleştirilen etkinlikte F-16 ile gösteri uçuşu yapan SOLOTÜRK, sergilediği manevralarla havacılık tutkunlarına etkileyici anlar yaşattı. Gösteri ekibi lider pilotu Pilot Yarbay Murat Bakıcı'nın gerçekleştirdiği uçuşta, zorlu manevralar peş peşe sergilendi. SOLOTÜRK, performansıyla izleyenlerden büyük alkış aldı.
Gösteriye ilişkin görüntüler sosyal medya hesabından paylaşılırken, "SOLOTÜRK, Fransa Saint Dizier Airshow'da havacılık severlerle buluştu. Ay yıldızlı bayrağımızı gururla temsil etti" mesajı verildi.
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