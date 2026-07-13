Soma'da Elektrik Direkleri Tehlike Sağıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Soma'da Elektrik Direkleri Tehlike Sağıyor

13.07.2026 12:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Soma ilçesindeki eski elektrik direkleri, çatlaklar ve yıpranmalar nedeniyle endişe yaratıyor.

Osman BEKAR

(MANİSA) -

Manisa'nın Soma ilçesinde 40 yılı aşkın süre önce kurulan elektrik dağıtım şebekesinde kullanılan bazı beton direklerde çatlak, beton dökülmesi ve yapısal bozulmaların görülmesi ilçe sakinlerini endişelendiriyor. Vatandaşlar, risk taşıdığı belirtilen direklerin yenilenmesini istiyor.

ANKA Haber Ajansı muhabirinin edindiği bilgiye göre, Soma'daki mevcut elektrik dağıtım şebekesinin önemli bir bölümü 1984-1985 yıllarında inşa edildi. Aradan geçen 40 yılı aşkın sürede betonarme vibro tipi direklerin önemli bölümünde yıpranmalar meydana geldi.

Atatürk Mahallesi Değirmen Caddesi boyunca bulunan bazı beton direklerin yüzeylerinde derin çatlaklar oluştuğu, beton kaplamaların döküldüğü ve iç kısımdaki demir donatıların yer yer görünmeye başladığı dikkati çekti.

Aynı şekilde Atatürk Mahallesi Bağlar Caddesi üzerinde de benzer görüntülerle karşılaşıldı. Bazı direklerin dip kısmında kırıklar oluşmasına rağmen çevresine beton takviyesi yapılarak ayakta tutulduğu görüldü.

Vatandaşlar, ekonomik ömrünü tamamladığını dile getirdikleri direklerin özellikle şiddetli rüzgar, fırtına ve olası doğal afetlerde can ve mal güvenliği açısından risk oluşturabileceğini ifade etti ve yenilenmesini istedi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Doğal Afetler, 3. Sayfa, Güvenlik, Çevre, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Soma'da Elektrik Direkleri Tehlike Sağıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir’de 8 gündür aranan genç adamın cansız bedenini balıkçılar buldu İzmir'de 8 gündür aranan genç adamın cansız bedenini balıkçılar buldu
Kavgayı ayırmak isterken canından oldu Kavgayı ayırmak isterken canından oldu
Kiraz yedikten sonra rahatsızlanan kadın da eşinin ardından hayatını kaybetti Kiraz yedikten sonra rahatsızlanan kadın da eşinin ardından hayatını kaybetti
ABD’li senatörün ölümü İran medyasında sevinç dalgası oluşturdu ABD'li senatörün ölümü İran medyasında sevinç dalgası oluşturdu
Suriye’de Esed rejiminin devrilmesinin ardından ilk Halk Meclisi oturumu yapıldı Suriye'de Esed rejiminin devrilmesinin ardından ilk Halk Meclisi oturumu yapıldı
Lemina’nın kardeşi 1. Lig’e transfer oldu Lemina'nın kardeşi 1. Lig'e transfer oldu

13:03
Türkiye az daha savaşa dahil oluyormuş İsrail basınından gündem yaratan iddia
Türkiye az daha savaşa dahil oluyormuş! İsrail basınından gündem yaratan iddia
12:41
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan’dan Demirtaş’a ziyaret
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'dan Demirtaş'a ziyaret
12:28
Haluk Levent kaçmayı planlıyormuş Rotası deşifre oldu
Haluk Levent kaçmayı planlıyormuş! Rotası deşifre oldu
11:55
19 yaşındaki genç, 112 milyon TL değerindeki mirasını çocukluk arkadaşına bıraktı
19 yaşındaki genç, 112 milyon TL değerindeki mirasını çocukluk arkadaşına bıraktı
10:31
Firari bahis baronu Veysel Şahin ile Haluk Levent arasında ortaklık iddiası
Firari bahis baronu Veysel Şahin ile Haluk Levent arasında ortaklık iddiası
10:13
Ahbap soruşturması derinleşiyor: Avukat Ece Güner de gözaltına alındı
Ahbap soruşturması derinleşiyor: Avukat Ece Güner de gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2026 13:17:06. #7.12#
SON DAKİKA: Soma'da Elektrik Direkleri Tehlike Sağıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.