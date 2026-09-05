Soma\'da orman yangınına 6 uçak ve 6 helikopterle müdahale sürüyor

(MANİSA) - Soma'da çıkan orman yangınına 6 uçak, 6 helikopter ve 16 arazözün de aralarında bulunduğu çok sayıda araçla müdahale ediliyor.

Manisa'nın Soma ilçesi Cenkyeri Mahallesi'nde saat 12.50'de henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda, Manisa Valiliği Yangın Risk Azaltma unsurlarıyla birlikte alınan tedbirler kapsamında yangına hızlı bir şekilde müdahale edilmeye başlandı.

Yangının kontrol altına alınması için bölgede 6 uçak, 6 helikopter, 16 arazöz, 2 itfaiye aracı, 8 su tankeri ve 1 ilk müdahale aracı görev yapıyor.

Ekiplerin yangına müdahalesi devam ederken, Manisa Valiliği "yangın alanında gerekli güvenlik tedbirlerinin alındığını ve bölgedeki gelişmelerin Manisa Valiliği Kriz Merkezi koordinesinde takip edildiği" bilgisini paylaştı.