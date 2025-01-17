Sömestir Tatilinde Çocuklarla Bağ Kurma Önerileri - Son Dakika
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Yerel

Sömestir Tatilinde Çocuklarla Bağ Kurma Önerileri

Sömestir Tatilinde Çocuklarla Bağ Kurma Önerileri

Psikolog Beyza Sürmen, sömestir tatilinde çocukların ilgi alanlarına dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

17.01.2025 12:27
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Psikolog Beyza Sürmen, sömestir tatilinde çocukların ilgi alanına dikkat edilmesi gerektiğini söyleyerek, "Çocuklarla bağ kurmayı kolaylaştıran etkinlikler yapılmalı" dedi.

Tatil başlangıcında çocukların ders temposundan uzaklaşmasını sağlamanın iyi bir başlangıç olabileceğini söyleyen Psikolog Beyza Sürmen, "Sömestir tatili, çocukların yoğun geçen okul döneminin ardından hem dinlenmeleri hem de aileleriyle kaliteli vakit geçirebilmeleri için önemli bir fırsattır. Bu dönem, çocukların fiziksel ve zihinsel olarak yenilenmesini sağlayacak, aynı zamanda aile bağlarını güçlendirecek etkinliklerle değerlendirilebilir. Tatilin ilk günlerinde, çocuğunuzun ders temposundan uzaklaşmasına izin vererek dinlenmesini sağlamak iyi bir başlangıç olabilir. Düzenli bir uyku ve serbest oyun zamanları çocuklarınızın enerji depolamasına katkıda bulunacaktır. Tatil sürecini daha verimli hale getirmek için ailece zaman geçirmenin yollarını arayabilirsiniz. Birlikte yapılacak film geceleri, masa oyunları ya da yürüyüşler, hem eğlenceli hem de çocuklarınızla bağ kurmayı kolaylaştıran etkinliklerdir. Bu süreçte çocuğunuzun ilgi alanlarına dikkat etmemiz önemlidir" dedi.

"Tatil çocukların okuma alışkanlığı kazanması için fırsat"

Sürmen, tatilin çocukların okuma alışkanlığı kazanması için de fırsat olduğunu söyleyerek, "Sömestir tatilleri, aynı zamanda çocukların okuma alışkanlığı kazanması için de bir fırsattır. İlgi duyduğu konularla ilgili kitaplar seçmesine yardımcı olabilir ve birlikte bir okuma saati oluşturabilirsiniz. Belgeseller ya da eğitici içeriklerle çocuğunuzun yeni bilgiler keşfetmesini desteklemek de güzel bir alternatif olabilir. Bunun yanı sıra, tatilde hobiler geliştirmek, çocukların kendilerini ifade etmeleri için bir fırsat olabilir. Resim yapmak, bir müzik aleti çalmak ya da el işiyle uğraşmak, hem özgüvenlerini artırır hem de eğlenceli zaman geçirmelerini sağlar. Açık havada vakit geçirmek de tatilin olmazsa olmazlarından biridir. Parkta oyunlar oynamak, bisiklete binmek ya da birlikte yürüyüş yapmak, çocukların hem fiziksel sağlığına hem de ruhsal gelişimine katkıda bulunur. Ayrıca, teknolojik cihazlardan uzak durulması gereken belirli zaman dilimleri oluşturmak önemlidir. Bu ekran süresiz saatlerde ailece oyunlar oynayabilir, sohbet edebilir ya da birlikte yemek yapabilirsiniz. Çocuğunuzla mutfağa girip tarifler denemek, hem keyifli hatıralar biriktirmenizi sağlar hem de ona sorumluluk duygusu kazandırır. Sömestir tatili, yalnızca dinlenmek değil, aynı zamanda çocukların aileleriyle bağ kurmaları için de bir fırsattır" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Eğitim, Yerel, Yaşam, Tatil, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sömestir Tatilinde Çocuklarla Bağ Kurma Önerileri - Son Dakika

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