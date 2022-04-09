Son dakika! Altınova'da, şehit ve gazi aileleri iftarda buluştu - Son Dakika
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Son dakika! Altınova'da, şehit ve gazi aileleri iftarda buluştu

09.04.2022 11:41
Son dakika! Altınova'da, şehit ve gazi aileleri iftarda buluştu

Son dakika haberlerine göre Yalova Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, şehit ve gazi ailelerini iftarda ağırladı.

Yalova Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, şehit ve gazi ailelerini iftarda ağırladı. İftarda konuşan Başkan Oral, "Şehitlerimizin emanetleri başımızın tacıdır" dedi.

Altınova Belediye Düğün Salonu'nda gerçekleşen iftara; Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit ve eşi Nagehan Özyiğit, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral ve eşi Yasemin Oral, Garnizon Komutan Temsilcisi, AK Parti Altınova İlçe Başkanı Hasan Zafer, Altınova İlçe Jandarma Komutanı J. Tğm. Fırat Zorlu, Altınova İlçe Emniyet Amiri Komiser Yavuz Kartav, Altınova İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Müdürü Ufuk Kocatepe, gaziler ve şehit aileleri katıldı. İftar programında Başkan Oral, misafirleriyle tek tek ilgilendi.

Şehitlerin ruhuna Kur'an tilaveti ve duaların edildiği gecede konuşan Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, "Şehitlerimizin emanetleri başımızın tacıdır. Bugün burada rahatlık içerisinde özgürce konuşabiliyorsak, al bayrağımız özgürce dalgalanıyorsa, ezanlarımız özgürce okunabiliyorsa, rahat nefes alabiliyorsak bu ortamı sağlayanlarımız var. Gerek Güneydoğu'da gereke ülkemizin dört bir noktasında kendini sessiz sedasız siper eden kahramanlarımız var, polislerimiz, Mehmetçiklerimiz var.

Bizim için mücadele eden, bu uğurda şehit düşen kahramanlarımızın arkasında birde görünmez kahramanlar var. İşte o görünmez kahramanlar sizlersiniz, polislerimizin, askerlerimizin ailelerisiniz. Bayrak ezan ve vatan sevgisi tıpkı kahramanlarımızın olduğu gibi ailelerimizin kalbinde de üst düzeyde olduğu için bu duruma katlanabiliyorsunuz. Biz Türk milleti olarak, size minnettarız. Vatan, millet uğruna şehit düşen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Verdikleri mücadelede gazi olanlara Allah'tan şifa diliyoruz. Yine şuanda vatanımız, bayrağımız ve ezanımız için mücadele eden karamanlarımızın da Allah yar ve yardımcısı olsun" dedi. - YALOVA

Son dakika! Altınova'da, şehit ve gazi aileleri iftarda buluştu
Son dakika! Altınova'da, şehit ve gazi aileleri iftarda buluştu
Son dakika! Altınova'da, şehit ve gazi aileleri iftarda buluştu
Son dakika! Altınova'da, şehit ve gazi aileleri iftarda buluştu
Son dakika! Altınova'da, şehit ve gazi aileleri iftarda buluştu
Son dakika! Altınova'da, şehit ve gazi aileleri iftarda buluştu

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Altınova, Yalova, Şehit, Gazi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika! Altınova'da, şehit ve gazi aileleri iftarda buluştu - Son Dakika


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