(MUĞLA)'Bayrak Dede'den Selimiye'de yangın nöbeti - Son Dakika
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(MUĞLA)'Bayrak Dede'den Selimiye'de yangın nöbeti

03.07.2022 15:54

(MUĞLA)'Bayrak Dede'den Selimiye'de yangın nöbeti Muğla'nın gözde turizm kentlerinden Marmaris'te yaşayan 74 yaşındaki emekli terzi Salih Yazgan, emekli maaşı ile aldığı Türk bayrakları ile 23 Nisan'larda oturduğu 105 sokağı donatıp kutlaması ile biliniyor.

(MUĞLA)'Bayrak Dede'den Selimiye'de yangın nöbeti

MUĞLA - Muğla'nın gözde turizm kentlerinden Marmaris'te yaşayan 74 yaşındaki emekli terzi Salih Yazgan, emekli maaşı ile aldığı Türk bayrakları ile 23 Nisan'larda oturduğu 105 sokağı donatıp kutlaması ile biliniyor. Yaşadığı Selimiye Mahallesi'nde de orman yangınlarına dikkat çekmek için pankart asan Yazgan'a, mahalleli de destek veriyor.

74 yaşındaki emekli terzi yaz aylarını geçirdiği Selimiye Mahallesi'nde mahalle sakinleri ile toplanıp çıkabilecek orman yangınlarına karşı vatandaşları uyarıp "İki senedir çok büyük talihsizlik yaşıyoruz, Türkiye'nin en güzel yerlerinden biri, insanlar gelip buralarda tatil yapıyorlar. Artık korkuyoruz. Ormanlarımız yanmasın. Biri tütün bile içse duman çıkıyor acaba yangın mı var diye tedirgin oluyoruz. Hep beraber memleketimize, ormanlarımıza sahip çıkacağız" diyerek Kurban Bayramı tatili için gelecek olanlara, "Piknik yaparken ateş yakmayın, mangal yapmayın, illa yapacağız diyorsanız beni bulun ben size mangal yapacak yerleri ücretsiz göstereceğim" şeklinde konuştu.

Su bidonlarını ormanlık alanın girişine sıralayan doğa dostu ve bayrak aşığı Yazgan, "Devlet büyüklerimiz bu ormanlara girişleri yasaklasın. Ben 24 saat uyumuyorum, gece ikide üçte buraya gelenler oluyor. Bir tütün atacaklar yangın çıkacak diye çok korkuyorum" diyerek elindeki kuru dal parçasını göstererek, "Lütfen bu yeşilimiz buna dönmesin ben orman içine bayraklar astım yangın tüpleri bidonlar koydum. Ne olur dikkatli olalım" uyarısında bulundu.

Selimiye sahilinde ağaçlık alanda yangın çıkması ihtimaline karşı su bidonları hazırlayan ve 'Ormanlarımız yanmasın geleceğimiz kararmasın' yazılı bez pankart asan Salih Yazgan'a mahalleliler de destek veriyor. Salih Yazgan ve mahalleliler 24 saat yangın nöbeti tuttuklarını belirttiler.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel (MUĞLA)'Bayrak Dede'den Selimiye'de yangın nöbeti - Son Dakika

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