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Son dakika... Bodrum'da tiyatrocular, yangından etkilenen çocuklar için sahneye çıktı - Son Dakika

Son dakika... Bodrum'da tiyatrocular, yangından etkilenen çocuklar için sahneye çıktı

20.02.2022 16:32

Son dakika haberi: - Bodrum'da tiyatrocular, yangından etkilenen çocuklar için sahneye çıktı Muğla'nın Bodrum ilçesinde yangın bölgesindeki çocuklara maddi yardım sağlamak ve kolunda kemik kisti rahatsızlığı bulunan bir çocuğun tedavi masraflarını karşılamak için tiyatro oyunu oynandı.

- Bodrum'da tiyatrocular, yangından etkilenen çocuklar için sahneye çıktı

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde yangın bölgesindeki çocuklara maddi yardım sağlamak ve kolunda kemik kisti rahatsızlığı bulunan bir çocuğun tedavi masraflarını karşılamak için tiyatro oyunu oynandı.

Muğla 911 Arama Kurtarma Derneği, yaz aylarında Bodrum ve Milas'ta çıkan yangından etkilenen köylerde maddi durumu iyi olmayan çocuklara maddi yardım sağlamak ve Bodrum'da kolunda kemik kisti rahatsızlığı bulunan çocuğun tedavi masraflarını karşılamak için tiyatro oyunu organize edildi.

Nurol Kültür Merkezi'nde oynanan 'Böbürlü Kral' isimli çocuk oyununa çok sayıda çocuk ve ailesi katıldı. Bodrum'un Mazı ve Milas'ın Fesleğen köyünden çocukların da aralarında olduğu oyun ilgiyle izledi. Muğla 911 Arama Kurtarma Araştırma Derneği Başkanı Cenk Ayata, yaptığı açıklamada şunları söyledi;

"Öncelikle yazın bölgemizde yaşanan yangınlarda Fesleğen, Mazı bölgesinde yangından etkilenen çocuklarımız için tiyatro gösterisi organize ettik. Çocuklarımızı buraya getirdik. Aynı zamanda 8'inci sınıfa giden ve kolunda kemik kisti olan bir kız çocuğumuzun tedavisi için yardım topluyoruz. Bugün 2 farklı tiyatro oyunu düzenleniyor. Buradan gelen tüm gelir yangın bölgesindeki öğrencilerimiz ve tedavisi yapılacak olan kız çocuğumuza verilecek. Katılım çok iyi ve destek olan çok insan var.

Son dakika... Bodrum'da tiyatrocular, yangından etkilenen çocuklar için sahneye çıktı
Son dakika... Bodrum'da tiyatrocular, yangından etkilenen çocuklar için sahneye çıktı
Son dakika... Bodrum'da tiyatrocular, yangından etkilenen çocuklar için sahneye çıktı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika... Bodrum'da tiyatrocular, yangından etkilenen çocuklar için sahneye çıktı - Son Dakika


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