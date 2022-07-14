Son dakika... Datça yangınına Eskişehir'den de destek gitti - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika... Datça yangınına Eskişehir'den de destek gitti

14.07.2022 10:03
Son dakika... Datça yangınına Eskişehir'den de destek gitti

Son dakika haberlerine göre Muğla'nın Datça İlçesi'nde devam eden orman yangınında ekiplere destek vermek amacıyla Eskişehir'den 9 gönüllü dün gece saatlerinde yola çıktı.

Muğla'nın Datça İlçesi'nde devam eden orman yangınında ekiplere destek vermek amacıyla Eskişehir'den 9 gönüllü dün gece saatlerinde yola çıktı.

Geçtiğimiz ay Marmaris'te çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına katılan ve 4 gün bölgede kalan Dorlion Arama Kurtarma (DAK) gönüllüleri, AFAD'ın destek çağrısına sessiz kalmadı. Datça'da ekiplerin tüm müdahalelerine rağmen devam eden orman yangınının söndürme çalışmalarına destek vermek amacıyla Dorlion Arama Kurtarma gönüllüsü 9 kişi, gece saatlerinde yola çıktı. - ESKİŞEHİR

YORUMLAR
500
Son dakika haber: Şehir çöplüğündeki belden aşağısı tutmayan yaralı köpek hayvan severler tarafından kurtarıldı Son dakika haber: Şehir çöplüğündeki belden aşağısı tutmayan yaralı köpek hayvan severler tarafından kurtarıldı Son dakika haber... Eskişehir ve Afyonkarahisar ekipleri Datça yangınında Son dakika haber... Eskişehir ve Afyonkarahisar ekipleri Datça yangınında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Ekipleri Datça'da Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Ekipleri Datça'da
Kaynak: İHA

Eskişehir, Muğla, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Son dakika... Datça yangınına Eskişehir'den de destek gitti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:03 Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko sahaya çıkıyor! İşte THY EuroLeague'de ilk hafta programı...
13:43 Aleyna Tilki'yi koruyan Nez Demet Akalın'a ateş püskürdü: Bazı isimler benim adımın yanında olmamalı
13:39 15 Temmuz etkinliğine davet edilmediğini söyleyen İmamoğlu: Erdoğan'ı Saraçhane'de bekleyeceğim
13:30 Serhat Seçilmiş'in "İçindeki donun markasına bak önce" sözlerine Bakan Varank'tan yanıt
12:45 Datça'daki orman yangını kontrol altında! Bakan Kirişci duyurdu
12:38 Mesut Özil, resmen Medipol Başakşehir'de! İşte sözleşmenin detayları...
12:35 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tatilden döndü! Bakan Soylu'nun sel bölgesinde çizme giyinmesine tepki gösterdi
12:12 Sokakta AK Parti'yi eleştiren gencin yakasına yapışan kadın: AK Parti'ye değil de kara partiye mi verelim?
11:58 İspanyollar duyurdu! Lionel Messi'nin sözleşmesindeki detay PSG'lileri çok üzecek
11:44 Bülent Arınç'tan dikkat çeken 15 Temmuz çıkışı: Meydanlara gidecektim, istihbarat geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2022 14:37:43. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika... Datça yangınına Eskişehir'den de destek gitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement