Son dakika! Doktorundan Cüneyt Arkın'ın ölümüyle ilgili açıklama - Son Dakika
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Son dakika! Doktorundan Cüneyt Arkın'ın ölümüyle ilgili açıklama

29.06.2022 00:57
Son dakika! Doktorundan Cüneyt Arkın'ın ölümüyle ilgili açıklama

Son dakika haber: Prof Dr. Ferah Ece, kalp durmasıyla hastaneye getirilen usta sanatçı Cüneyt Arkın'ın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini açıkladı.

Prof Dr. Ferah Ece, kalp durmasıyla hastaneye getirilen usta sanatçı Cüneyt Arkın'ın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini açıkladı.

Prof Dr. Ferah Ece, usta sanatçı Cüneyt Arkın'ın ölümüyle ilgili açıklama yaptı. Usta oyuncunun tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini söyleyen Prof Dr. Ferah Ece, "Dün gece yarısından sonra ambulansla kalp durmasıyla hastanemize başvuran sanatçımız maalesef yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Ailesi başta olmak üzere sevenlerine baş sağlığı diliyoruz. Kalp durmasıyla geldiği için büyük ihtimalle kardiyak bir problem olmuştur. Belli bir yaştan sonra kalp kasları da çok kuvvetli olmadığı için kardiyak bir sebep daha doğrusu hem solunum hem kardiyak sebep diye düşünebiliriz. Akciğerlerin hasarlı olması kardiyak olarak da yük bindiriyor kalbe. Bu nedenle yaşlılığın verdiği etkiyle de organlar genç olduğu gibi kuvvetli değil" dedi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Cüneyt Arkın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Son dakika! Doktorundan Cüneyt Arkın'ın ölümüyle ilgili açıklama - Son Dakika

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