Son dakika! Evinde ölü bulunan ADÜ personeli son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika! Evinde ölü bulunan ADÜ personeli son yolculuğuna uğurlandı

19.07.2022 17:22
Son dakika! Evinde ölü bulunan ADÜ personeli son yolculuğuna uğurlandı

Gelen son dakika haberlerine göre Aydın'ın Efeler ilçesinde yalnız yaşadığı evde ölü olarak bulunan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Fen Edebiyat Fakültesi'nde dekan sekreteri olarak görev yapan Ayşe Akay son yolculuğuna uğurlandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde yalnız yaşadığı evde ölü olarak bulunan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Fen Edebiyat Fakültesi'nde dekan sekreteri olarak görev yapan Ayşe Akay son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, Girne Mahallesi 2175 sokak üzerinde dün sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ADÜ Fen Edebiyat Fakültesi'nde dekan sekreteri olarak görev yapan Ayşe Akay'dan (50) haber alamayan yakınları hayatından endişe ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri çilingir marifetiyle kapıyı açarak eve girdi. Evde yapılan incelemelerde Akay doğalgaz borusuna asılı halde bulunurken, acı haberi alan yakınları yasa boğuldu.

Hayatını kaybeden Akay için Yavuz Sultan Selim Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine; ADÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Aydın ve Prof. Dr. Cumali Öksüz, Genel Sekreter V. Doç. Dr. İbrahim Gökdaş, Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Meşe, daire başkanları, şube müdürleri ile çok sayıda personel katıldı. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Akay'ın cenazesi Kemer Mezarlığı'nda toprağa verildi. - AYDIN

YORUMLAR
500
Dekan sekreterinin gizemli ölümü! Cansız bedeni boruya asılı halde bulundu, ekipler soruşturma başlattı Dekan sekreterinin gizemli ölümü! Cansız bedeni boruya asılı halde bulundu, ekipler soruşturma başlattı Kaza sonrası aldığı fazla paranın sahibini arıyor Kaza sonrası aldığı fazla paranın sahibini arıyor
Kaynak: İHA

Adnan Menderes Üniversitesi, Edebiyat, Efeler, Aydın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Son dakika! Evinde ölü bulunan ADÜ personeli son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:18 Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarında yıldız detayı! Düzenlenen etkinlikle tanıtıldı
17:05 Türkiye'yi kasıp kavuracak sıcaklar için uzman önerisi geldi: Bu iki besini mutfaktan çıkarmayın!
17:05 CHP'li Engin Altay'dan AK Partilileri sinirlendirecek KYK açıklaması: Kılıçdaroğlu'nun çıkışı telaşlandırdı
16:59 Ailesiyle yolda yürüyen kadın bacağından kurşunlandı! O anlar saniye saniye kamerada
16:56 Köprülü kavşak çalışması sırasında korkunç kaza! Yüksek gerilim hattına temas eden talihsiz adam alevlerin ortasında kaldı
16:40 Galatasaray son durumu KAP'a bildirdi! Mostafa Mohamed Nantes'a gidiyor
16:29 Okan Buruk'tan transfer açıklaması! Galatasaray, Joao Pedro'dan neden vazgeçti?
16:16 İngiltere'de termometreler ülke tarihinin en yüksek sıcaklığını gösterdi, trenler büküldü
16:08 İstanbul Sözleşmesi'ni fesheden Cumhurbaşkanlığı kararının iptal talebi Danıştay tarafından reddedildi
16:06 Rıdvan Dilmen'in Twitter paylaşımı gündem oldu: Çocuklarıma bırakacağım en büyük miras, "Fenerbahçeli Rıdvan Dilmen" etiketidir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2022 17:29:29. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika! Evinde ölü bulunan ADÜ personeli son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement