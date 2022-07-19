Son dakika! Evinde ölü bulunan ADÜ personeli son yolculuğuna uğurlandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde yalnız yaşadığı evde ölü olarak bulunan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Fen Edebiyat Fakültesi'nde dekan sekreteri olarak görev yapan Ayşe Akay son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, Girne Mahallesi 2175 sokak üzerinde dün sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ADÜ Fen Edebiyat Fakültesi'nde dekan sekreteri olarak görev yapan Ayşe Akay'dan (50) haber alamayan yakınları hayatından endişe ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri çilingir marifetiyle kapıyı açarak eve girdi. Evde yapılan incelemelerde Akay doğalgaz borusuna asılı halde bulunurken, acı haberi alan yakınları yasa boğuldu.

Hayatını kaybeden Akay için Yavuz Sultan Selim Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine; ADÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Aydın ve Prof. Dr. Cumali Öksüz, Genel Sekreter V. Doç. Dr. İbrahim Gökdaş, Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Meşe, daire başkanları, şube müdürleri ile çok sayıda personel katıldı. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Akay'ın cenazesi Kemer Mezarlığı'nda toprağa verildi. - AYDIN