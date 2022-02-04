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Son dakika haber! Afyonkarahisar'ın nüfusu 744 bin 179'a yükseldi - Son Dakika

Son dakika haber! Afyonkarahisar'ın nüfusu 744 bin 179'a yükseldi

04.02.2022 11:19
Son dakika haber! Afyonkarahisar'ın nüfusu 744 bin 179'a yükseldi

Son dakika yerel haberi: Türkiye İstatistik Kurumu, (TÜİK) 2021 yılı 'Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları'na göre Afyonkarahisar'ın nüfusu 2021 yılında 744 bin 179'a yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu, (TÜİK) 2021 yılı 'Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları'na göre Afyonkarahisar'ın nüfusu 2021 yılında 744 bin 179'a yükseldi.

TÜİK verilerine göre Afyonkarahisar'ın nüfusu 2020 yılına göre 2021 yılında arttı. 2020 yılında 736 bin 912 olan kent nüfusu 2021 yılında 7 bin 257 kişi artarak 744 bin 179'a yükseldi. Açıklanan verilerek göre, nüfusun 453 bin 835'inin kent ve ilçe merkezlerinde yaşadığı, beldelerde yaşayan nüfusun ise 290 bin 344 olduğu kaydedildi.

Öte yandan, açıklanan nüfusun 371 bin 421'nin erkek, 372 bin 758'nin ise kadınlardan oluştuğu belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

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Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi, Türkiye İstatistik Kurumu, Karahisar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haber! Afyonkarahisar'ın nüfusu 744 bin 179'a yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! Afyonkarahisar'ın nüfusu 744 bin 179'a yükseldi - Son Dakika
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