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Son dakika haber! Aksaray Belediyesinden çocuklara "Böcek Şenlik Okulu" etkinliği - Son Dakika

Son dakika haber! Aksaray Belediyesinden çocuklara "Böcek Şenlik Okulu" etkinliği

12.01.2022 10:53
Son dakika haber! Aksaray Belediyesinden çocuklara "Böcek Şenlik Okulu" etkinliği

Son dakika haberler: Aksaray Belediyesi Bilim Merkezi, Ankara Üniversitesi ve Aksaray Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü iş birliğinde "Böcek Şenlik Okulu" etkinliği gerçekleştirildi.

Aksaray Belediyesi Bilim Merkezi, Ankara Üniversitesi ve Aksaray Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü iş birliğinde "Böcek Şenlik Okulu" etkinliği gerçekleştirildi.

Çocukların doğa ile iç içe olması ve yaşadıkları doğada var olan canlıları tanımalarına yönelik çalışmalar yapan Aksaray Bilim Merkezi çocukların ekoloji ve zooloji alanında eğlenerek öğrenmesini sağladı. Aksaray Bilim Merkezinde bulunan uzman eğitimciler çocuklara doğada insanlarla birlikte yaşamını sürdüren canlıları tanıttı. Görsel materyaller kullanarak gerçekleştirilen etkinlikte 50 çocuk canlıların anatomik yapısını tanıdı. Ayrıca çocuklar böcek, arı gibi canlıların sağladığı faydaların farkına vardı. Aksaray Bilim Merkezinin birbirinden eğitici birçok etkinliğinden faydalanan çocuklar bu tür etkinliklerden dolayı teşekkür ettiler. Aksaray Bilim Merkezini gezerek teknoloji ve doğanın bir arada yaşanabileceğine şahitlik etti. - AKSARAY

Son dakika haber! Aksaray Belediyesinden çocuklara Böcek Şenlik Okulu etkinliği
Son dakika haber! Aksaray Belediyesinden çocuklara Böcek Şenlik Okulu etkinliği
Son dakika haber! Aksaray Belediyesinden çocuklara Böcek Şenlik Okulu etkinliği

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gıda tarım ve hayvancılık il müdürlüğü, Ankara Üniversitesi, Aksaray, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haber! Aksaray Belediyesinden çocuklara 'Böcek Şenlik Okulu' etkinliği - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! Aksaray Belediyesinden çocuklara "Böcek Şenlik Okulu" etkinliği - Son Dakika
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