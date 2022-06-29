Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi sağanak yağmurla sele dönüşen Saltukova beldesinde incelemelerde bulundu. Bakan Kirişçi bir metreyi bulan sel sularında esnafları ve vatandaşları ziyaret ederek geçmiş olsun temennisinde bulundu. Devletin esnafının yanında olduğunu ifade eden Kirişçi, ardından bölgeden ayrıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Bekir Pakdemirli, Saltukova, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Son dakika haber: Bakan Kirişçi selin vurduğu Saltukova'da - Son Dakika

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