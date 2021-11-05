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Son dakika haber | Başkan Gökhan Yüksel: "Kartal modern aşevine kavuşuyor" - Son Dakika

Son dakika haber | Başkan Gökhan Yüksel: "Kartal modern aşevine kavuşuyor"

05.11.2021 11:40
Son dakika haber | Başkan Gökhan Yüksel:

Son dakika haber: Kartal Belediyesi tarafından, sosyal belediyeciliğin örneklerinden biri olarak projelendirilerek şimdilerde son hazırlıkların yapıldığı "Aşevi ve Gıda Bankası" projesine dair işbirliği protokolü imzalandı.

Kartal Belediyesi tarafından, sosyal belediyeciliğin örneklerinden biri olarak projelendirilerek şimdilerde son hazırlıkların yapıldığı "Aşevi ve Gıda Bankası" projesine dair işbirliği protokolü imzalandı. Kartal Belediyesi ile El Ele Yaşam Derneği arasında imzalanan protokol ile yapılacak olan gıda yardımlarına ilişkin esas ve usuller belirlendi.

Kartal Belediyesi Başkanlık Makamı'nda gerçekleştirilen "Gıda Bankası İş Birliği Protokolü" imza törenine Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, El Ele Yaşam Derneği Başkanı Necla Türkoğlu, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, birim müdürleri ve dernek yönetimi katıldı.

Esentepe Mahallesi Füsun Sokak'ta 635 metrekare net alana inşa edilen ve açılış için gün sayan Aşevi ve Gıda Bankası Projesi kapsamında imzalanan protokol, gıda bankasının kurulması ve hizmetlerinin gıda bankacılığına uygun ve düzenli bir şekilde yürütülmesini amaçlıyor.

Kartal, modern aşevi ve gıda bankasına kavuşuyor

Protokol hakkında açıklama yapan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Belediyemiz ve El Ele Yaşam Derneği arasında Gıda Bankası İş Birliği protokolü imzaladık. Kartal modern AŞ evine kavuşuyor. Bu hizmet neticesinde Kartal'da sıcak yemek ihtiyacı duyan komşularımızın ihtiyaçları karşılanacak. Bu güzel işe vesile olan, yanımızda yer alan El Ele Yaşam Derneği Başkanımız Necla Türkoğlu'na teşekkür ederim. Protokolümüz, Aşevi ve Gıda Bankası projemiz adına hayırlı olsun" dedi.

Kartal Belediyesi AŞ evi ve Gıda Bankası projesi

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in girişimleriyle Kartal'da ihtiyaç sahibi vatandaşlara hizmet vermek üzere başlatılan Aşevi ve Gıda Bankası projesinde son aşamaya gelindi.

Türkdoğan Ailesi ve Prof. Dr. İlter Türkdoğan'ın desteğiyle yapılan proje ile Kartal'da sıcak yemek ve kuru gıda ihtiyacı duyan vatandaşların ihtiyaçları karşılanacak.

Gıda bankasında aylık 2 bin 500 kişiye kuru erzak yardımı yapılacak. Aşevi ise günlük 10 bin Kartallı ihtiyaç sahibine sıcak yemek dağıtma kapasitesine sahip olacak. Acil durumlarda bu sayı 20 bine çıkarılabilecek. - İSTANBUL

Son dakika haber | Başkan Gökhan Yüksel: Kartal modern aşevine kavuşuyor
Son dakika haber | Başkan Gökhan Yüksel: Kartal modern aşevine kavuşuyor
Son dakika haber | Başkan Gökhan Yüksel: Kartal modern aşevine kavuşuyor
Son dakika haber | Başkan Gökhan Yüksel: Kartal modern aşevine kavuşuyor
Son dakika haber | Başkan Gökhan Yüksel: Kartal modern aşevine kavuşuyor

Kartal Belediyesi, Gökhan Yüksel, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haber | Başkan Gökhan Yüksel: 'Kartal modern aşevine kavuşuyor' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber | Başkan Gökhan Yüksel: "Kartal modern aşevine kavuşuyor" - Son Dakika
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