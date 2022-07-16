Ziyaretlere Çıldır Kaymakamı Fatih Bayram , Garnizon Komutanı Yarbay Hakan Kutlu , Belediye Başkan Vekili Ekrem Yücal, İlçe Jandarma Komutanı Mesut Cin, İlçe Emniyet Amiri Hüseyin Ülkü , şehit aileleri ve din görevlileri katıldı. İlçede metfun bulunan diğer şehitlerin mezarları ise diğer kurum amirleri tarafından ziyaret edildi.

Kaynak: İHA

Demokrasi, Çıldır, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Son dakika haber: Çıldır'da 15 Temmuz şehitleri anıldı - Son Dakika

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