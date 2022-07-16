Son dakika haber: Çıldır'da 15 Temmuz şehitleri anıldı - Son Dakika
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Son dakika haber: Çıldır'da 15 Temmuz şehitleri anıldı

16.07.2022 11:36
Son dakika haber: Çıldır'da 15 Temmuz şehitleri anıldı

Son dakika haber... 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle şehitlerin mezarları ziyaret edilerek, dualar edildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle şehitlerin mezarları ziyaret edilerek, dualar edildi.

Aşık Şenlik Mahallesi'nde Şehit Taner Karadeniz ve Şehit Yahya Gündoğdu'nun, Eşmepınar Köyü'nde Şehit Öğretmen Sezgin Yolcu'nun, Çıldır Merkezde ise Şehit Ziyaettin Yılmaz'ın mezarları ziyaret edilerek, Kur'an'ı Kerim okundu, dualar edildi.

Ziyaretlere Çıldır Kaymakamı Fatih Bayram, Garnizon Komutanı Yarbay Hakan Kutlu, Belediye Başkan Vekili Ekrem Yücal, İlçe Jandarma Komutanı Mesut Cin, İlçe Emniyet Amiri Hüseyin Ülkü, şehit aileleri ve din görevlileri katıldı. İlçede metfun bulunan diğer şehitlerin mezarları ise diğer kurum amirleri tarafından ziyaret edildi.

Ziyaretlerin ardından İlçe Müftülüğü tarafından Çıldır Resül Aslan Camii'nde şehitler için Mevlid-i Şerif okundu. - ARDAHAN

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Kaynak: İHA

Demokrasi, Çıldır, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Son dakika haber: Çıldır'da 15 Temmuz şehitleri anıldı - Son Dakika

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