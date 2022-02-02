Son dakika haber! Çöp sandığı poşetten 4 bin 900 TL çıktı- Şoförden alkışlanacak davranış kamerada - Son Dakika

Çöp sandığı poşetten 4 bin 900 TL çıktı

Şoförden alkışlanacak davranış kamerada

DENİZLİ Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım şoförü Rıdvan Çelik'in belediye otobüsü içinde çöp sandığı poşetten 4.900 TL çıktı. Yaşlı bir kadına ait olduğu tespit edilen para sahibine teslim edilirken, şoför Çelik'in örnek davranışı takdirle karşılandı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş'ye ait 130 numaralı teleferik - Servergazi Hastanesi hattındaki otobüste düşürülen para otobüs şoförünün dikkati sayesinde sahibine teslim edildi. İlginç olay dün (1 Şubat 2022) sabah saatlerinde yaşandı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ'de belediye otobüsü şoförü Rıdvan Çelik, 20 BL 395 plakalı araçla son durağa ulaştığında mola verdi. Araç içerisinde genel temizlik ve kontrolleri de gerçekleştiren şoför Çelik koltukların arasında bir poşet fark etti. Bulduğunun çöp poşeti olduğunu düşünen Rıdvan Çelik poşeti kontrol ettiğinde içerisinin dolu olduğunu fark etti. Poşeti kontrol ettiğinde içerisinde para olduğunu gören şoför durumu hat amirliğine bildirdi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne teslim edilen poşet içerisinde 4 bin 900 TL olduğu belirlendi.

"Şoför kardeşim helal süt emmiş"

Paranın sahibi Şükran Bilginç ise alışveriş yapmak için markete girdiğinde çantasındaki paranın yerinde olmadığını fark etti ve durumu hemen eşine bildirdi. Parayı otobüste düşürebileceğini düşünen Bilginç ailesi ilk olarak Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ'yi arayarak kayıp ihbarında bulundu. Paranın şoför tarafından bulunduğu haberi verilen Bilginç ailesi büyük sevinç yaşadı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gonca, Genel Müdür Mustafa Gökoğlan ve şoför Rıdvan Çelik, davet edildiği Ulaşım AŞ'de Bilginç ile bir araya gelerek kaybedilen parayı teslim etti. Şükran Bilginç, paranın hasta kardeşine ait olduğunu ve emaneten kendisinde bulunduğunu ifade ederek, şoför Çelik'e teşekkür etti. Olayı anlatan Şükran Bilginç, "Eşim hemen belediyemizi aradı ve ondan sonra paramızı aldık. Hepiniz hakkınızı helal edin. Şoför kardeşim helal süt emmiş" diye konuştu.

"Poşeti aldığımda ise içerisinde parayı gördüm"

Otobüs şoförü Rıdvan Çelik ise, son durakta otobüsü kontrol ederken poşeti gördüğünü belirterek, "Hatta çöp atmışlar buraya diye kızdım. Poşeti aldığımda ise içerisinde parayı gördüm. Hemen parayı aldım hat amirime bilgi verdim, para bulduğumu söyledim. Allah'tan sahibi bulundu. Helal paraymış" dedi.

"Şoför kardeşimize de çok teşekkür ediyorum"

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Gökoğlan da, şoför Rıdvan Çelik'e teşekkür ederek, güvenli ve güler yüzlü ulaşım anlayışı ile çalıştıklarını söyledi. Gökoğlan, "Helal paraymış. Ben şoför kardeşimize de çok teşekkür ediyorum. Bizim görevimiz vatandaşlarımızın ulaşımlarını sağlamak ve güvenli bir şekilde hizmet vermek" diye konuştu.