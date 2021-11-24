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Son dakika haber... Cumhurbaşkanından ödüllü Başkan, başarıya götüren süreci anlattı - Son Dakika

Son dakika haber... Cumhurbaşkanından ödüllü Başkan, başarıya götüren süreci anlattı

24.11.2021 10:42
Son dakika haber... Cumhurbaşkanından ödüllü Başkan, başarıya götüren süreci anlattı

Son dakika gelişmesine göre Tekirdağ'da adından sıkça söz ettiren Süleymanpaşa Belediyesi, Cumhurbaşkanından ödül getiren sosyal sorumluluk projelerinin yanı sıra hem öğrencisine hem de işçisine sahip çıkmaya çalışıyor.

Tekirdağ'da adından sıkça söz ettiren Süleymanpaşa Belediyesi, Cumhurbaşkanından ödül getiren sosyal sorumluluk projelerinin yanı sıra hem öğrencisine hem de işçisine sahip çıkmaya çalışıyor.

Tekirdağ'da sosyal sorumluluk projelerindeki başarı konusunda adından sıkça söz ettiren Süleymanpaşa Belediyesi Başkanı Yüksel, başarıya götüren süreci anlattı. Tamamen kendi imkanlarıyla tarlalarda üretilen gıdaların aşevinde piştikten sonra 4-5 çeşit yemeği ihtiyaç sahibi vatandaşların sofrasına kadar götüren Süleymanpaşa Belediyesi, aynı zamanda şehrin öğrencisi ve işçisini de ihmal etmiyor. Sabah erken saatlerde işe gitmek için yola koyulan işçiler ve derse girmek için üniversiteye giden öğrencilere yönelikte belirli noktalarda sıcak çorba ve simit ikramı yapılıyor.

Başarı Cumhurbaşkanından ödül getirdi

Spor alanında gençlerin ve çocukların sosyal medya bağımlılığından uzak tutulması, sosyal aktivitelere katılımlarının arttırılması amacıyla da belediye tarafından yapılan çalışmalar kapsamında ilçeye 38 adet spor tesisi kazandırıldı. Süleymanpaşa Belediyesi'nin 2021 yılında spora ve gençlere yönelik yatırım ve hizmetleri sebebiyle de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Başkan Cüneyt Yüksel'e ödül verildi.

"Her gün bin 200 kişiye sıcak yemek götürüyoruz"

Başkan Yüksel, kent genelinde belediye olarak yaptıkları çalışmalardan bahsederek, "Süleymanpaşa Belediyesi olarak sosyal projelere gerçekten önem veriyoruz. Aşevinden bahsettiniz. Her gün yaklaşık bin 200 ihtiyaç sahibine insanımıza sıcak yemek götürüyoruz. Bazen 4 çeşit, bazen de 5 çeşit gidiyor. Bu düzenli olarak devam ediyor. Pandemi koşullarının hat safhaya çıktığı zaman bu 2 binlere kadar ulaştı. Bir yandan da ihtiyaç sahibi çocuklarımızı giydiriyoruz. Özellikle bayramlarda baştan aşağıya kadar giydiriyoruz. Oda güzel bir proje oluyor" dedi.

"Öğrencilere ücretsiz simit ve çorba ikramı yapıyoruz"

Öğrencilere de destek olduklarını söyleyen Başkan Yüksel, "İlçemizde 25 bin öğrencimiz var. Biliyorsunuz sabah erken kalkıyor gençlerimiz çocuklarımız, bizde gençliğimizde o hatayı yaptık. Kahvaltı etmeden evden çıkma huyumuz vardır. Aç karınla evden çıkan çocuklarımıza da Namık Kemal Üniversitesinin girişinde ücretsiz simit ve çorba ikramı yapıyoruz. Birde lokanta restoran ve pastane olmayan bölgelerimiz var. İlçe dışına çalışmaya giden vatandaşlarımız içinde orada da sıcak çorba ve simit ikramı yapıyoruz. Mümkün olduğunca vatandaşlarımızın zor koşullarda, zor zamanlarda yanında olmaya çalışıyoruz. Asıl mesele o. Gönüllerde olabilmek. Bizde onun için mücadele ediyoruz" diye konuştu.

Dev yatırımlar geliyor

Başkan Yüksel açıklamasının devamında ilçeye 38 adet spor tesisi kazandırdıklarını da sözlerine ekleyerek, "Bu konuda Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun büyük desteklerini aldık. Biz bölgenin gençlerin özellikle sosyal aktiviteler alanında yararlanabilmeleri ilgili yoğun yatırım yapıyoruz. Halende devam ediyoruz. Önümüzdeki yıl, Trakya'nın en büyük gençlik merkezini yapıyoruz. Birçok aktiviteyi içerisinde barındıran, etüt merkezlerini içerisinde barındıran 15 bin insanımıza hizmet verecek, 15 bin gencimize hizmet verecek dev bir yatırım geliyor. Cumhurbaşkanımızda çok sağ olsun. Yerel Yönetimler Başkanlığımızın hazırladığı bir organizasyonda ilçe belediyeleri ve il büyükşehir belediyeleri gençlere yönelik yaptığı yatırımları anlatıyordu. Bizde ö dönemde ödüle layık belediyelerden biri seçildik. Bu ödülü de Cumhurbaşkanımızın elinden almak, bize gerçekten ayrı bir onur verdi" ifadelerini kullandı. - TEKİRDAĞ

Son dakika haber... Cumhurbaşkanından ödüllü Başkan, başarıya götüren süreci anlattı
Son dakika haber... Cumhurbaşkanından ödüllü Başkan, başarıya götüren süreci anlattı
Son dakika haber... Cumhurbaşkanından ödüllü Başkan, başarıya götüren süreci anlattı
Son dakika haber... Cumhurbaşkanından ödüllü Başkan, başarıya götüren süreci anlattı
Son dakika haber... Cumhurbaşkanından ödüllü Başkan, başarıya götüren süreci anlattı
Son dakika haber... Cumhurbaşkanından ödüllü Başkan, başarıya götüren süreci anlattı
Son dakika haber... Cumhurbaşkanından ödüllü Başkan, başarıya götüren süreci anlattı

Süleymanpaşa, Hisarcık, Tekirdağ, Yatırım, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haber... Cumhurbaşkanından ödüllü Başkan, başarıya götüren süreci anlattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Cumhurbaşkanından ödüllü Başkan, başarıya götüren süreci anlattı - Son Dakika
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