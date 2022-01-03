Son dakika haber! Elazığ'da çatıda mahsur kalan kedi için HAYDİ ve itfaiye ekipleri seferber oldu - Son Dakika

- Elazığ'da çatıda mahsur kalan kedi için HAYDİ ve itfaiye ekipleri seferber oldu

ELAZIĞ - Elazığ'da bir binanın çatısında mahsur kalan kedi, Hayvan Durum İzleme ve itfaiye ekiplerinin çalışması ile kurtarıldı.

Olay, merkeze bağlı Kırklar Mahallesi Üçler Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir kedi, binanın çatısında mahsur kaldı. Kedinin inemediğini gören vatandaşlar, durumu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı HAYDİ ile Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, kediyi kurtarma çalışması başlattı. Merdivenli itfaiye aracının sepetine mama konarak kedinin bulunduğu bölgeye uzatıldı. Sepete binen kedi aşağı indirildi.

Kurtarılan kedi HAYDİ ekibi tarafından mama ile beslendi.