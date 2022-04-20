Eşinin ölüm haberini alan adam sağlıkçılara zor anlar yaşattı - Son Dakika
Üye Girişi

Eşinin ölüm haberini alan adam sağlıkçılara zor anlar yaşattı

20.04.2022 16:48

Eşinin ölüm haberini alan adam sağlıkçılara zor anlar yaşattı Aydın'ın Efeler ilçesinde imam nikahlı eşi H.K.'nin ölüm haberi üzerine cinnet getiren H.Ç. çevreye kuru sıkı tabancayla ateş ederek sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı.

Eşinin ölüm haberini alan adam sağlıkçılara zor anlar yaşattı

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde imam nikahlı eşi H.K.'nin ölüm haberi üzerine cinnet getiren H.Ç. çevreye kuru sıkı tabancayla ateş ederek sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı.

Olay, Köprülü-Veysipaşa Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi bulunan müstakil bir evde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.K. rahatsızlandı. H.Ç. birlikte yaşadığı dini nikahlı eşi için 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde H.K.'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

İmam nikahlı eşinin öldüğünü öğrenen H.K. cinnet getirerek evde bulunan kuru sıkı tabancayla çevreye ateş açarak sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı. Sağlık ekiplerinin yardım talebi üzerine eve gelen polis ekipleri H.K.'yı güçlükle sakinleştirerek gözaltına aldı. Gerekli olay yeri incelemelerinin ardından H.K.'nın cansız bedeni de hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Eşinin ölüm haberini alan adam sağlıkçılara zor anlar yaşattı
Eşinin ölüm haberini alan adam sağlıkçılara zor anlar yaşattı
Eşinin ölüm haberini alan adam sağlıkçılara zor anlar yaşattı
Eşinin ölüm haberini alan adam sağlıkçılara zor anlar yaşattı

YORUMLAR
500
İlk eşini trafik kazasında kaybeden adamın ikinci eşi de yatağında ölü bulundu İlk eşini trafik kazasında kaybeden adamın ikinci eşi de yatağında ölü bulundu Yola devrilen ağaç korku dolu anlar yaşattı Yola devrilen ağaç korku dolu anlar yaşattı

3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Eşinin ölüm haberini alan adam sağlıkçılara zor anlar yaşattı - Son Dakika


Son Dakika
17:45 İlber Ortaylı Ayasofya'nın kapısının tahrip edilme nedenini açıkladı: İmparator Kapısı denildiği için birileri rahatsız oldu
17:40 Burak Yılmaz yeni takımına imzayı atıyor!
17:20 26. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması'nda haberciler yarışacak
17:13 Günlerdir kayıp olan hemşirenin cansız bedeni kent ormanında bulundu!
17:07 Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme şoku! Sakatlığı nedeniyle Adana Demirspor maçında yer alamayacak
17:00 Müge Anlı canlı yayında yanlış kişiyi aradı, ortalık savaş alanına döndü
16:58 Bursa'da 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan Aleyna'dan kötü haber geldi!
16:50 A Milli Takım aradığı golcüyü İsviçre'de buldu!
16:43 Cesur doktor, Rus saldırısında yaralanan kadına vücudunu kalkan olarak kullandı!
16:38 Son Dakika: KKTC'de hükümet istifa etti!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2022 17:52:51. #1.12#
SON DAKİKA: Eşinin ölüm haberini alan adam sağlıkçılara zor anlar yaşattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement