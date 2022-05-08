Son dakika haber: Jandarma, 'Anneler Günü'nde şehit annelerini unutmadı - Son Dakika
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Son dakika haber: Jandarma, 'Anneler Günü'nde şehit annelerini unutmadı

08.05.2022 16:24
Son dakika haber: Jandarma, 'Anneler Günü'nde şehit annelerini unutmadı

Son dakika haberlerine göre Erzincan'da jandarma personeli 'Anneler Günü' dolayısıyla şehit annelerine ziyarette bulundu.

Erzincan'da jandarma personeli 'Anneler Günü' dolayısıyla şehit annelerine ziyarette bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı personellerince şehit aileleri ziyaret edilerek, elleri öpüldü, hayır duaları alındı.

Konuya ilişkin, "Başta vatanımızın bağımsızlığı ve milletimizin birliği için canını feda eden aziz şehitlerimizin emaneti şehit anneleri olmak üzere, bizleri koruyup kollayan, mutluluğumuzu kendi mutluluğu, üzüntümüzü kendi üzüntüsü bilen ve hayatını, çocuklarının hayatının daha iyi olması için harcayan tüm annelerimizin "Anneler Günü"nü kutladılar" denildi. - ERZİNCAN

Son dakika haber: Jandarma, 'Anneler Günü'nde şehit annelerini unutmadı
Son dakika haber: Jandarma, 'Anneler Günü'nde şehit annelerini unutmadı
Son dakika haber: Jandarma, 'Anneler Günü'nde şehit annelerini unutmadı

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Anneler Günü, Erzincan, Jandarma, Şehit, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haber: Jandarma, 'Anneler Günü'nde şehit annelerini unutmadı - Son Dakika


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