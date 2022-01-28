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Son dakika haber: Jandarma ekipleri, sokak hayvanlarını yalnız bırakmıyor - Son Dakika

Son dakika haber: Jandarma ekipleri, sokak hayvanlarını yalnız bırakmıyor

28.01.2022 16:48
Son dakika haber: Jandarma ekipleri, sokak hayvanlarını yalnız bırakmıyor

Son dakika gelişmesine göre Kastamonu'da İl Jandarma Komutanlığına bağlı HAYDİ timi ve 19 ilçedeki jandarma komutanlıkları tarafından, kış mevsimi sebebi ile yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları düzenli olarak besleniyor.

Kastamonu'da İl Jandarma Komutanlığına bağlı HAYDİ timi ve 19 ilçedeki jandarma komutanlıkları tarafından, kış mevsimi sebebi ile yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları düzenli olarak besleniyor.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) timi sokak hayvanları için aralıksız devam ettirdiği mama desteğini havaların soğuması sonrasında da arttırarak sürdürüyor. İl genelinde etkili olan kar yağışı sonrası yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarının yardımına Hayvan Durum İzleme ve 19 ilçe jandarma komutanlığı ekipleri yetişti. Ekipler tarafından sokak hayvanlarının zorlu şartlarda aç kalmaması için düzenli olarak mama bırakılıyor.

İlçe jandarma komutanlıkları ekiplerince asayiş ve trafik faaliyetlerinin yanı sıra, sokak hayvanları için de besleme çalışması yürütülüyor. Sürekli devriye gezen ekipler ilçelerde belirlenen yerlere yem ve mama bırakarak zorlu şartlarda sokak hayvanlarını yalnız bırakmıyor. - KASTAMONU

Son dakika haber: Jandarma ekipleri, sokak hayvanlarını yalnız bırakmıyor
Son dakika haber: Jandarma ekipleri, sokak hayvanlarını yalnız bırakmıyor
Son dakika haber: Jandarma ekipleri, sokak hayvanlarını yalnız bırakmıyor
Son dakika haber: Jandarma ekipleri, sokak hayvanlarını yalnız bırakmıyor

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Sokak Hayvanları, Kastamonu, Hisarcık, Jandarma, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haber: Jandarma ekipleri, sokak hayvanlarını yalnız bırakmıyor - Son Dakika


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