Son dakika haber... Jandarma minik öğrencileri ağırladı - Son Dakika
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Son dakika haber... Jandarma minik öğrencileri ağırladı

11.03.2022 17:52
Son dakika haber... Jandarma minik öğrencileri ağırladı

Son dakika haberler... Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından "İstiklal Marşının Kabulünün 101. Yılı" münasebetiyle özel bir kreşin öğrencileri ağırlandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından "İstiklal Marşının Kabulünün 101. Yılı" münasebetiyle özel bir kreşin öğrencileri ağırlandı.

Aydın'da özel bir kreşin öğrencileri Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından ""İstiklal Marşının Kabulünün 101. Yılı" dolayısıyla ağırlanarak, keyifli vakit geçirmeleri sağlandı. Çocuklar ile birlikte İstiklal Marşı okunarak, Jandarmaya Ait Motosikletli Trafik Timi, Motosikletli Asayiş Timi ve Trafik araçları ile yapılan faaliyetlerin tanıtımı yapıldı. İz takip ve Yangın Tespit Köpek timlerince bir gösteri yapılırken, çocuklarla birlikte İstiklal Marşı'nın anlamı konulu çizgi film ve Tim Jandarma çizgi filmi seyrettirilerek, çocuklara Jandarma çocuk dergisi, balon çeşitli hediyeler verildi. - AYDIN

Son dakika haber... Jandarma minik öğrencileri ağırladı
Son dakika haber... Jandarma minik öğrencileri ağırladı
Son dakika haber... Jandarma minik öğrencileri ağırladı
Son dakika haber... Jandarma minik öğrencileri ağırladı
Son dakika haber... Jandarma minik öğrencileri ağırladı

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İl Jandarma Komutanlığı, İstiklal Marşı, Jandarma, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haber... Jandarma minik öğrencileri ağırladı - Son Dakika


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