Son dakika haber... Jandarma minik öğrencileri ağırladı - Son Dakika

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından "İstiklal Marşının Kabulünün 101. Yılı" münasebetiyle özel bir kreşin öğrencileri ağırlandı.

Aydın'da özel bir kreşin öğrencileri Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından ""İstiklal Marşının Kabulünün 101. Yılı" dolayısıyla ağırlanarak, keyifli vakit geçirmeleri sağlandı. Çocuklar ile birlikte İstiklal Marşı okunarak, Jandarmaya Ait Motosikletli Trafik Timi, Motosikletli Asayiş Timi ve Trafik araçları ile yapılan faaliyetlerin tanıtımı yapıldı. İz takip ve Yangın Tespit Köpek timlerince bir gösteri yapılırken, çocuklarla birlikte İstiklal Marşı'nın anlamı konulu çizgi film ve Tim Jandarma çizgi filmi seyrettirilerek, çocuklara Jandarma çocuk dergisi, balon çeşitli hediyeler verildi. - AYDIN