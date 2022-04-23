Son dakika haber | Küçük Toprak Hakkari Emniyet Müdürü oldu - Son Dakika
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Son dakika haber | Küçük Toprak Hakkari Emniyet Müdürü oldu

23.04.2022 22:07

Son dakika yerel haberi: Küçük Toprak Hakkari Emniyet Müdürü oldu Hakkari Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında koltuğunu 1. Sınıf öğrencisi Toprak Şan'a bıraktı.

Küçük Toprak Hakkari Emniyet Müdürü oldu

HAKKARİ - Hakkari Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında koltuğunu 1. Sınıf öğrencisi Toprak Şan'a bıraktı.

Hacı Salih Yen ilkokulu 1/A sınıfı öğrencisi Toprak Şan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri nedeniyle Hakkari İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar'ı ziyaret etti. Müdür Pınar, minik öğrenciyi kapıda karşıladı. Minik öğrenci polis merasim birliğini selamlayarak makama geçti. Bir anlık refleksle hemen koltuğa oturan minik Toprak, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Dr. Savaş Şimşek'in elindeki telsizden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu olsun anonsu yaptı. Yanına gelen Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar'a "Bu vatanın asıl sahibi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve emniyet müdürümüze teşekkür ederim" dedi.

Minik toprağa kucağına alarak sıkı sıkı sarılan Müdür Pınar, çocuklarımızın mutluluğu, güvenliği ve huzuru için çalışıyoruz dedi.

Son dakika haber | Küçük Toprak Hakkari Emniyet Müdürü oldu
Son dakika haber | Küçük Toprak Hakkari Emniyet Müdürü oldu
Son dakika haber | Küçük Toprak Hakkari Emniyet Müdürü oldu
Son dakika haber | Küçük Toprak Hakkari Emniyet Müdürü oldu

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haber | Küçük Toprak Hakkari Emniyet Müdürü oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber | Küçük Toprak Hakkari Emniyet Müdürü oldu - Son Dakika
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