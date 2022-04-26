Son dakika haber | Minik öğrencilere acil sağlık hizmeti ve ambulanslar tanıtıldı - Son Dakika
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Son dakika haber | Minik öğrencilere acil sağlık hizmeti ve ambulanslar tanıtıldı

26.04.2022 09:45
Son dakika haber | Minik öğrencilere acil sağlık hizmeti ve ambulanslar tanıtıldı

Gelen son dakika haberine göre DÜZCE(İHA) – Düzce Ambulans Servisi Başhekimliği ekiplerince; Özel Kültür Koleji anaokulunda eğitim gören minik öğrencilere acil sağlık hizmeti ve ambulanslar tanıtıldı.

DÜZCE(İHA) – Düzce Ambulans Servisi Başhekimliği ekiplerince; Özel Kültür Koleji anaokulunda eğitim gören minik öğrencilere acil sağlık hizmeti ve ambulanslar tanıtıldı.

Etkinlik çerçevesinde okul bahçesine getirilen acil yardım ambulansını inceleyen öğrencilere acil bir durumla karşılaşıldığında nasıl ambulans çağırmaları gerektiği, hangi durumlarda 112 aranacağı ve gereksiz meşgul edilmemesi, ambulansın çalışma sistemi, trafikte ambulansın geçiş üstünlüğüne özen gösterilmesi konularında bilgiler verildi

Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, geleceğimizin teminatı çocuklarımızın Acil Sağlık Hizmetleri konusunda temel bilgiler ile donatılması ve sağlıklı yaşam konusunda daha bilinçli ve etkin olması amacıyla farkındalık eğitimlerinin devam edeceğini belirtti. - DÜZCE

Son dakika haber | Minik öğrencilere acil sağlık hizmeti ve ambulanslar tanıtıldı
Son dakika haber | Minik öğrencilere acil sağlık hizmeti ve ambulanslar tanıtıldı
Son dakika haber | Minik öğrencilere acil sağlık hizmeti ve ambulanslar tanıtıldı

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Ambulans, Düzce, Okul, 112, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haber | Minik öğrencilere acil sağlık hizmeti ve ambulanslar tanıtıldı - Son Dakika


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