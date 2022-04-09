Motokuryenin ölümüne neden olan sürücü, yeni tutuklama kararının ardından yakalanamadı - Son Dakika
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Motokuryenin ölümüne neden olan sürücü, yeni tutuklama kararının ardından yakalanamadı

09.04.2022 10:37

- Motokuryenin ölümüne neden olan sürücü, yeni tutuklama kararının ardından yakalanamadı Denizli'de çarptığı motokuryenin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan ve bir süre sonra tahliye edilen otomobil sürücüsü, yeniden tutuklama kararının üzerinden 12 gün geçmesine rağmen halen bulunmadı.

- Motokuryenin ölümüne neden olan sürücü, yeni tutuklama kararının ardından yakalanamadı

DENİZLİ - Denizli'de çarptığı motokuryenin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan ve bir süre sonra tahliye edilen otomobil sürücüsü, yeniden tutuklama kararının üzerinden 12 gün geçmesine rağmen halen bulunmadı.

Merkezefendi ilçesi Muratdede Mahallesi'nde 16 Ocak 2022 tarihinde meydana gelen trafik kazasında; sürücüsünün alkollü olduğu ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde seyrettiği iddia edilen Mehmet Kılıç idaresindeki 20 AGG 462 plakalı otomobil, karşı şeride geçerek aşırı süratli bir şekilde aldığı paketi yerine ulaştırmaya çalışan 19 yaşındaki Necati Yasin Batır isimli motosikletli kuryeye çarptı. Cinayet gibi kazada metrelerce fırlayarak ağır yaralanan Batır, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olayın ardından ilk kez çıktığı hakim karşısında tutukluluğunun devamına karar verilen Mehmet Kılıç, 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen 2'inci duruşmadaki ifadesinde; "Olay yerinde peş peşe gelen 3-4 tane ışık vardı. Yarış yapılacak bir yer değildir. Ayrıca yarışta yapmadık. Bu bir kazadır. Allah rahmet eylesin" dedi. Kılıç, mahkemenin verdiği ara kararla 67 gün cezaevinde kaldıktan sonra 24 Mart 2022 günü tahliye edildi.

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı ve Batır'ın ailesi, mahkemenin verdiği tahliye kararına itiraz etti. Yapılan itirazı yerinde bulan 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Batır'ın ölümüyle sonuçlanan kazada somut delillerin bulunması ve sürücünün 2.71 promil alkollü olduğunun tespit edilmesi nedeniyle tahliye kararını bozdu. 29 Mart'ta alınan yeniden tutuklama kararının ardından, 5 gün önce tahliye edilen sürücü hakkında yakalama emri çıkartıldı.

Geçen 12 günlük süre zarfında her yerde aranan sürücü Mehmet Kılıç, halen yakalanmadı. Genç yaşta ekmek parası için mücadele ederken hayatını kaybeden Necati Yasin Batır'ın ailesi, somut delillerin bulunmasına rağmen sürücünün her hangi bir şehir ve yurt dışına çıkış yasağı da dahil hiçbir adli kontrol hükmü uygulanmaksızın tahliye edilmesine tepki gösterdi. Acılı aile, sürücünün bir an önce yakalanıp cezaevine geri gönderilesi ve en ağır şekilde cezalandırılması içim yetkililerden destek istedi.

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3. Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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