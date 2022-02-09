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Son dakika haber: Polisten kan bağışı - Son Dakika

Son dakika haber: Polisten kan bağışı

09.02.2022 14:44
Son dakika haber: Polisten kan bağışı

Son dakika haberi: Mersin'in Tarsus ilçesinde polis kan bağışında bulundu.

Mersin'in Tarsus ilçesinde polis kan bağışında bulundu.

Türk Kızılay ve Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü iş birliğinde başlatılan kan bağışı kampanyası kapsamında Emniyet Müdürlüğü binasında kan bağış standı kuruldu.

Tarsus Emniyet Müdürlüğü binasına kurulan Kızılay Kan Bağış Noktası, polislerden yoğun ilgi gördü. Formları doldurduktan sonra kan analizleri yapılan polisler, daha sonra tek tek kan bağışında bulundu.

İlçe Emniyet Müdürü Ebubekir Fil'de kan bağışında bulunarak, herkesi kan bağışı bulunmaya davet etti. - MERSİN

Son dakika haber: Polisten kan bağışı
Son dakika haber: Polisten kan bağışı

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Kan Bağışı, Kızılay, Tarsus, Mersin, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haber: Polisten kan bağışı - Son Dakika


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