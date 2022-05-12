Son dakika haber... Sağlık yatırımları yerinde incelendi - Son Dakika
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Son dakika haber... Sağlık yatırımları yerinde incelendi

12.05.2022 11:15
Son dakika haber... Sağlık yatırımları yerinde incelendi

Son dakika haberleri: DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, Akçakoca'da yeni hizmete giren sağlık yatırımlarını inceledi, Aile sağlı merkezinde ki hastalara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, Akçakoca'da yeni hizmete giren sağlık yatırımlarını inceledi, Aile sağlı merkezinde ki hastalara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Vali Atay beraberinde Akçakoca Kaymakamı Mustafa Can ve Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz'la birlikte, ilçede yeni hizmete başlayan sağlık tesislerini ziyaret ederek yerinde incelemelerde bulundu.

İlk olarak vatandaşlara yeni yerinde hizmet vermeye başlayan Akçakoca İlçe Sağlık Müdürlüğü hizmet binası ve Sağlıklı Hayat Merkezinde incelemelerde bulunan Atay'a Sağlık Müdürümüz Dr. Yasin Yılmaz tarafından ilçede yürütülen sağlık hizmetleri ve yatırımları ile ilgili genel bilgilendirmelerde bulunuldu. Ardından ise yeni hizmet vermeye başlayan Akçakoca Orhan Özdemir Aile Sağlığı Merkezini ziyaret edildi. Cevdet Atay, sağlık tesisimizde görevli personel ile bir süre sohbet edip hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Aile Sağlığı Merkezine gelen hastalarla da yakından ilgilenen Vali Atay onlara da "Geçmiş olsun" dedi. - DÜZCE

Son dakika haber... Sağlık yatırımları yerinde incelendi
Son dakika haber... Sağlık yatırımları yerinde incelendi
Son dakika haber... Sağlık yatırımları yerinde incelendi

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Akçakoca, Hisarcık, Düzce, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haber... Sağlık yatırımları yerinde incelendi - Son Dakika


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