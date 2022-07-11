Son dakika haber! Şehit aileleri ile gazilere anlamlı ziyaret - Son Dakika
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Son dakika haber! Şehit aileleri ile gazilere anlamlı ziyaret

11.07.2022 11:15
Son dakika haber! Şehit aileleri ile gazilere anlamlı ziyaret

Gelen son dakika haberine göre Kilis Valisi Recep Soytürk, şehit aileleri ile gazileri evlerinde ziyaret ederek, sorun ve sıkıntılarını dinledi.

Kilis Valisi Recep Soytürk, şehit aileleri ile gazileri evlerinde ziyaret ederek, sorun ve sıkıntılarını dinledi.

Kilis Valisi Recep Soytürk, Kurban Bayramı münasebetiyle Kilis Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Gazi Albay Murat Cumhur Muhtar, gazi teğmen Mustafa Timo, Polateli ilçesinde ikamet eden Kore gazisi Ahmet Kılınç ve ailelerine ziyarette bulundu. Soytürk ayrıca, şehit polis memuru Yaşar Polat'ın ailesine de ziyarette bulunarak, sorun ve sıkıntılarını dinledi. - KİLİS

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Kaynak: İHA

Recep Soytürk, Kilis, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Son dakika haber! Şehit aileleri ile gazilere anlamlı ziyaret - Son Dakika

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