Üye Girişi
Son dakika haber... Şehit aileleri ve gaziler Başkan Çöl'e teşekkür etti - Son Dakika

Son dakika haber... Şehit aileleri ve gaziler Başkan Çöl'e teşekkür etti

12.01.2022 14:42
Son dakika haber... Şehit aileleri ve gaziler Başkan Çöl'e teşekkür etti

Son dakika gelişmesine göre Türkiye Harp Malulü, Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl'ün şehit aileleri ve gazilerin isteklerini geri çevirmediğini kaydederek, kendisine teşekkür etti.

Türkiye Harp Malulü, Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl'ün şehit aileleri ve gazilerin isteklerini geri çevirmediğini kaydederek, kendisine teşekkür etti.

Kumartaşlı ve beraberindeki heyet Başkan Çöl'ü makamında ziyaret etti. Ziyarette Kumartaşlı'ya, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Sandıklı Temsilcisi Yusuf Akin'de eşlik etti.

Başkan Kumartaşlı, ziyarette yaptığı konuşmada Başkan Çöl'ün kendilerine her zaman destek olduğunu belirterek, "Başkan Çöl, sağ olsun şimdiye kadar kendilerinden rica ettiğimiz şeylerin eksiksiz yerine getirilmesinden gereken hassasiyeti gösteriyor. Bu ziyaret sırasında yine bizler için çalışma yaptı. Gerek Afyonkarahisar gerekse Sandıklımız'da gazilerimize, şehit ailelerimize, dul ve yetimlerimize yaptıkları yardımlardan dolayı şahsım ve derneğimiz adına teşekkür ediyoruz" dedi.

Başkan Mustafa Çöl ise nazik ziyaret sebebiyle Başkan Kumartaşlı, Akin ve dernek üyelerine ayrı ayrı teşekkür ederek, kendilerini misafir etmekten duydukları memnuniyeti ifade etti. - AFYONKARAHİSAR

YORUMLAR
500

Mustafa Çöl, Karahisar, Türkiye, Şehit, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haber... Şehit aileleri ve gaziler Başkan Çöl'e teşekkür etti - Son Dakika


Son Dakika! NATO'dan Rusya'ya gözdağı: Ukrayna'ya saldırırlarsa büyük bedel öderler Son Dakika! NATO'dan Rusya'ya gözdağı: Ukrayna'ya saldırırlarsa büyük bedel öderler         
17:07
Son dakika: ABD'de enflasyonun 40 yılın zirvesine çıkmasıyla altın yükselişe geçti Son dakika: ABD'de enflasyonun 40 yılın zirvesine çıkmasıyla altın yükselişe geçti         
17:00
Enes Kara'nın intiharına sessiz kalmakla eleştirilen Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama: Oy kaygısıyla gerçekleri söylemekten çekinmem Enes Kara'nın intiharına sessiz kalmakla eleştirilen Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama: Oy kaygısıyla gerçekleri söylemekten çekinmem         
16:18
Son Dakika: TFF'den anlamlı karar! Başakşehir-Konyaspor maçı ileri bir tarihe ertelendi Son Dakika: TFF'den anlamlı karar! Başakşehir-Konyaspor maçı ileri bir tarihe ertelendi         
15:16
Seyhan Soylu mahkemede anlattı: Yaşar İpek ve Seren Serengil'in ayrılış nedeni Ebru Gündeş'tir Seyhan Soylu mahkemede anlattı: Yaşar İpek ve Seren Serengil'in ayrılış nedeni Ebru Gündeş'tir         
14:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dolar ve enflasyon mesajı: Temmuz ayında çalışanların durumunu tekrar değerlendireceğiz! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dolar ve enflasyon mesajı: Temmuz ayında çalışanların durumunu tekrar değerlendireceğiz!         
12:31
2 aylık bebeğini -18 derecedeki buzluğa kapattı! Cani babanın savunması daha feci 2 aylık bebeğini -18 derecedeki buzluğa kapattı! Cani babanın savunması daha feci         
10:35
İzzet Yıldızhan kendisine "Ülkeyi rezil eden ahkam kesiyor" diyen Hande Yener'e gözdağı verdi: İsmimi yazsın İzzet Yıldızhan kendisine "Ülkeyi rezil eden ahkam kesiyor" diyen Hande Yener'e gözdağı verdi: İsmimi yazsın         
10:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun canlı yayın davetine ne dedi? Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun canlı yayın davetine ne dedi?         
09:43
Vaka sayıları 75 bine dayandı! Bilim Kurulu bugün toplanıyor, masada yeni tedbirler var Vaka sayıları 75 bine dayandı! Bilim Kurulu bugün toplanıyor, masada yeni tedbirler var         
09:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li Güzel için talimatı verdi: Bu işi bir an önce bitirin Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li Güzel için talimatı verdi: Bu işi bir an önce bitirin         
09:04
Konyaspor'dan Ahmet Çalık'ın ölümü sonrası anlamlı hareket! 6 numaralı formasını emekli ettiler Konyaspor'dan Ahmet Çalık'ın ölümü sonrası anlamlı hareket! 6 numaralı formasını emekli ettiler         
08:55
Türkiye, avukat Dilara Yıldız'a ağlıyor! Katil zanlısının cinayetten önce attığı mesajlar tüyler ürpertti: Kanında duş aldıracağım sana Türkiye, avukat Dilara Yıldız'a ağlıyor! Katil zanlısının cinayetten önce attığı mesajlar tüyler ürpertti: Kanında duş aldıracağım sana         
08:27
İstanbul'a gelen Galatasaray'ın yeni hocası Domenec Torrent hızlı başladı! İstanbul'a gelen Galatasaray'ın yeni hocası Domenec Torrent hızlı başladı!         
07:48
Son Dakika: Türk Metal Sendikası ile MESS arasında anlaşma sağlandı! İşçi maaşlarına yüzde 27.44 zam yapıldı Son Dakika: Türk Metal Sendikası ile MESS arasında anlaşma sağlandı! İşçi maaşlarına yüzde 27.44 zam yapıldı         
07:46
Öğrencisine "Neden başörtüsü takıyorsun?" diyen Prof. Dr. Metin Kazancı'nın Ankara Üniversitesi'ndeki görevine son verildi Öğrencisine "Neden başörtüsü takıyorsun?" diyen Prof. Dr. Metin Kazancı'nın Ankara Üniversitesi'ndeki görevine son verildi         
07:46
Türkiye Enes Kara'yı konuşurken çok konuşulacak "yurt" anketi Türkiye Enes Kara'yı konuşurken çok konuşulacak "yurt" anketi         
20:19

Son Dakika Haberleri
17:07 Son Dakika! NATO'dan Rusya'ya gözdağı: Ukrayna'ya saldırırlarsa büyük bedel öderler
17:03 Galatasaray'a gidiyor derken şaşırttı! Serdar Gürler'den sürpriz imza
16:59 Son dakika: ABD'de enflasyonun 40 yılın zirvesine çıkmasıyla altın yükselişe geçti
16:52 K9 köpeği, çıplak hırsızın cinsel organına doğru saldırdı
16:45 Cinsel içerikli film izlerken kaza yapan sürücü, 3 kişinin ölümüne sebep oldu
16:41 Son dakika: ABD'de enflasyon son 40 yılın en yüksek seviyesine ulaştı
16:23 Aynı topa 3 futbolcu vole yapmayı denerse ne olur?
16:18 Enes Kara'nın intiharına sessiz kalmakla eleştirilen Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama: Oy kaygısıyla gerçekleri söylemekten çekinmem
16:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş-Öcalan iddiası: Edirne'deki en büyük hesabı İmralı'dakine verecek!
15:57 Kapanma mağduru! Görücü usulüyle evlenmeye gittiği evde mahsur kaldı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2022 17:22:05. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber... Şehit aileleri ve gaziler Başkan Çöl'e teşekkür etti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement