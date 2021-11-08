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Son dakika haber | Temizlenmeyen bacalar karbonmonoksit zehirlenmesine ve yangınlara neden oluyor - Son Dakika

Son dakika haber | Temizlenmeyen bacalar karbonmonoksit zehirlenmesine ve yangınlara neden oluyor

08.11.2021 08:19

Son dakika gelişmesine göre Temizlenmeyen bacalar karbonmonoksit zehirlenmesine ve yangınlara neden oluyor Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte karbonmonoksit zehirlenmeleri ve yangınlar arttı.

Temizlenmeyen bacalar karbonmonoksit zehirlenmesine ve yangınlara neden oluyor

ERZİNCAN - Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte karbonmonoksit zehirlenmeleri ve yangınlar arttı. Erzincan'da İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlara baca temizliğini düzenli aralıklarla aksattırmadan yaptırması için çağrıda bulundu.

Son zamanlarda yaşanan soba zehirlenmelerine karşı halkı bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarına devam eden ekipler, karbonmonoksit gazının renksiz ve kokusuz olduğu için fark edilmediğini ve maalesef insanların zehirlenerek hayatını kaybettiğini söyledi.

İtfaiye Müdürlüğü Eğitim Amiri Yakup Cenk Şay, "Öncelikle vatandaşlara baca montajını itfaiye ekiplerine ve yetkili firmalara yaptırmalarını, bacaların periyodik bakımlarını özellikle katı yakıtlı sobaların aylık bakımlarını mutlaka yaptırmalarını öneriyoruz. Çünkü baca temizliğinin yapılmaması yangın çıkmasına neden oluyor. Bir diğer önemli unsur doğalgaz menfezlerinin açık olması gerekiyor. Havalandırmanın çok iyi yapılması gerekiyor. ve hep dediğimiz gibi kombilerin periyodik bakımlarının her yıl yaptırılması gerekiyor" diyerek uyarılarda bulundu.

Isıtıcıların nasıl kullanılması gerektiğini anlatan Say, "Şofben, soba, kombi gibi ısıtıcıların odaları çok iyi havalandırılmalı. Şofbenler, balkon ya da mutfak kısmına monte edilmeli. Kesinlikle banyoya monte edilmemeli. Unutulmamalı ki şofben zehirlenmeleri genellikle havalandırmanın yeterli olmamasından kaynaklanıyor. Soba kullanımında ise baca boruları yatayda maksimum 2 metre olmalı ve en fazla 2 dirsek olarak kurulmalı. Yeterli baca çekişinin sağlanabilmesi içinde bacalar çatı yüksekliğinden 1 metre yüksekte olmalı. Sobalar mutlaka üstten yakılmalı ve bacalar her ay düzenli olarak temizlenmeli. Çünkü soba bacaları temizlenmediği zaman içerisinde bulunan kurum ve artık maddenin soba çapını daraltarak içerideki dumanın çatıdan çıkmasını engelliyor. Buda zehirlenmelerin yaşanmasına neden oluyor." dedi.

Özellikle güneybatıdan esen lodos rüzgarlarına karşı dikkatli olunmasını kaydeden Say, "Lodos rüzgarlarına karşı katı yakıtlı sobaların yakılmamasını öneriyoruz. Yakıldığında ise mutlaka uyurken söndürülmesi lazım" şeklinde konuştu.

Son olarak karonmonoksit zehirlenmelerinin belirtilerine değinen Say, "Baş ağrısı, yorgunluk hissi, mide bulantısı, uyku hali gibi semptomlar zehirlenmenin ilk belirtilerdir. Fark edilmezse bunun akabinde ölümler meydana gelmektedir. Bu belirtiler oluştuğunda zehirlenen kişiler hızla ortamdan uzaklaştırılarak açık havaya çıkarılmalı ve 112 Acil Çağrı Merkezini aramalı" ifadelerini kullandı.

Erzincan, İtfaiye, Lodos, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haber | Temizlenmeyen bacalar karbonmonoksit zehirlenmesine ve yangınlara neden oluyor - Son Dakika


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