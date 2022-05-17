Son dakika haber: Vali Özkan şehit kızının doğum günü sevincine ortak oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber: Vali Özkan şehit kızının doğum günü sevincine ortak oldu

17.05.2022 11:43
Son dakika haber: Vali Özkan şehit kızının doğum günü sevincine ortak oldu

Son dakika gelişmesine göre Konya Valisi Vahdettin Özkan, şehit polis memuru İsmail Yalçın'ın 7 yaşına giren kızı Ahsen Ebrar Yalçın'ın doğum günü sevincine ortak oldu.

Konya Valisi Vahdettin Özkan, şehit polis memuru İsmail Yalçın'ın 7 yaşına giren kızı Ahsen Ebrar Yalçın'ın doğum günü sevincine ortak oldu.

Konya Valiliği'nce şehit polis memuru İsmail Yalçın'ın kızı Ahsen Ebrar Yalçın'a eğitim gördüğü okulda sürpriz doğum günü etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Konya Valisi Vahdettin Özkan katıldı. Vali Özkan, şehit kızı Ahsen Ebrar'ın yeni yaşını kutlayarak ailesiyle birlikte hayırlı ve sağlıklı bir ömür temennisinde bulundu. Doğum günü pastası kesilen kutlamada daha sonra Ahsen Ebrar Yalçın'a ve kardeşi Yusuf Yalçın'a hediyeler verildi. Okul öğretmenleri ve öğrencileri ile hatıra fotoğrafı çektiren Vali Özkan'a, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İbrahim Akyüz de eşlik etti. - KONYA

Son dakika haber: Vali Özkan şehit kızının doğum günü sevincine ortak oldu
Son dakika haber: Vali Özkan şehit kızının doğum günü sevincine ortak oldu
Son dakika haber: Vali Özkan şehit kızının doğum günü sevincine ortak oldu
Son dakika haber: Vali Özkan şehit kızının doğum günü sevincine ortak oldu

YORUMLAR
500
TGK 24. Başkanlar Kurulu Konya'da yapıldı TGK 24. Başkanlar Kurulu Konya'da yapıldı

Vahdettin Özkan, Konya, Doğum, Şehit, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haber: Vali Özkan şehit kızının doğum günü sevincine ortak oldu - Son Dakika


Son Dakika
11:38 Atatürk Havalimanı önünde buluşma çağrısı yapmıştı! Canan Kaftancıoğlu ve CHP heyeti polis barikatıyla karşılaştı
11:37 Kılıçdaroğlu'nun kapısına dayandığı SADAT'a AK Parti'den ziyaret! "Güzide kuruluşumuz SADAT'ımızı ziyaret ettik"
11:35 MHP lideri Bahçeli'den Kaftancıoğlu çıkışı: Siyaset yolu kapanmıştır
11:33 CHP'li Aykut Erdoğdu ile CHP'li Tuba Torun'un evlenme kararı aldığı iddia edildi
11:30 Çalışma Bakanı Bilgin 3600 ek göstergeyle ilgili açıklama yaptı: Mayıs ayı sonunda açıklayacağız
11:23 Kan bağışı yapana spor ayakkabısı hediye edileceği açıklandı, binlerce kişi saatlerce güneşin altında bekledi
11:21 17 Mayıs'ta dolar 15,83 seviyelerinde alıcı buluyor
11:12 Türkiye'nin en büyük "Kamu Teknoloji" etkinliği kapsamında konuşmacı onayları başladı
11:11 17 Mayıs günü altın 930 liradan satılıyor
10:56 Milyonlarca insan izledi! Tepsiye dizdiği timsahı soslayıp fırına attı, sonra da afiyetle yedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2022 11:51:12. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber: Vali Özkan şehit kızının doğum günü sevincine ortak oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement