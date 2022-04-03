Son dakika haber | Vali Su, şehit yakınları ve gazilerle iftarda buluştu - Son Dakika
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Son dakika haber | Vali Su, şehit yakınları ve gazilerle iftarda buluştu

03.04.2022 11:20
Son dakika haber | Vali Su, şehit yakınları ve gazilerle iftarda buluştu

Son dakika haberine göre Mersin Valisi Ali İhsan Su ve eşi Zeliha Su, şehit yakınları ve gaziler onuruna düzenlenen iftar programına ev sahipliği yaptı.

Mersin Valisi Ali İhsan Su ve eşi Zeliha Su, şehit yakınları ve gaziler onuruna düzenlenen iftar programına ev sahipliği yaptı.

Bir otelde gerçekleştirilen ve çok sayıda şehit yakını ve gazi ile ailelerinin ağırlandığı programa, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve il protokolü üyeleri katıldı. İl Müftüsü Şaban Kondi tarafından okunan Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan ve yemek duası ile devam eden programda, Vali Ali İhsan Su ve eşi Zeliha Su, şehit yakınları, gaziler ve aileleriyle yakından ilgilendi. Yemeğin ardından bir konuşma gerçekleştiren Vali Su, "Rahmet ve bereket ayı Ramazan-ı Şerifin ilk iftarını aziz şehitlerimizin yakınları, kahraman gazilerimiz ve aileleriyle beraber yapmaktan büyük bir onur duyduğumu ifade etmek istiyorum" dedi.

Şehit ve gazilerin bu vatanın her karışında kanları, alın terleri ve gayretleri olduğunu vurgulayan Vali Su, "Biz aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin verdiği mücadeleler sonucunda şu anda burada Ramazan ayında huzur içinde iftarımızı yapıyor, yaşamımızı devam ettiriyoruz" ifadelerini kullandı. Vali Su sözlerini, "Tüm şehitlerimize, bütün kahraman gazilerimize minnet borçluyuz. Onları asla unutmayacağız, unutturmayacağız. Bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonrada aziz şehitlerimizin hatıraları, emanetleri olan aileleri ve kahraman gazilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" diyerek noktaladı.

İftar programı boyunca, Vali Ali İhsan Su ve eşi Zeliha Su şehit yakınları, gaziler ve aileleri ile yakından ilgilendi, onlarla sohbet etti. - MERSİN

Son dakika haber | Vali Su, şehit yakınları ve gazilerle iftarda buluştu
Son dakika haber | Vali Su, şehit yakınları ve gazilerle iftarda buluştu
Son dakika haber | Vali Su, şehit yakınları ve gazilerle iftarda buluştu

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Ali İhsan Su, Mersin, Şehit, su, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haber | Vali Su, şehit yakınları ve gazilerle iftarda buluştu - Son Dakika


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