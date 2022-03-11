Son dakika haber! Yüreğir'de kazanlar ihtiyaç sahipleri için kaynıyor - Son Dakika

Yüreğir Belediyesi aşevinde pişirilen yemekler her gün 4 bin 200 ailenin sofrasına ulaşıyor.

Yüreğir Belediyesinin aşevi sabahın ilk saatlerinde çalışmalarına başlıyor. Kazanlar ihtiyaç sahibi aileler için kaynıyor. Yemek yapamayan engelli, yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların sofralarına her gün sıcak yemek ulaştırılıyor. Yemekler hijyenik ortamlarda hazırlanıyor, aşevi aracıyla 4 bin 200 aileye dağıtım yapılıyor.

Yüreğir Belediyesi aşçılarının özenle pişirdiği çorbalar da ilçenin işlek noktaları olan Şehir Hastanesi durağı ve Taşköprü'de tek kullanımlık bardaklarla vatandaşlara ikram ediliyor. İşçi, memur, öğrenci, esnaf ve hasta yakınları soğuk havada sıcak çorbayla güne başlıyor.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, geçici destekler yerine vatandaşların daima yanında olmayı ilke edindiklerini belirterek, "Sosyal belediyecilik anlayışı ile hizmet üretiyor, ilçemizde dayanışmanın ve yardımlaşmanın en güzel örneklerini sergilemeye gayret ediyoruz. Vatandaşlarımızın sofralarına kadar ulaşan yemeklerimiz gıda mühendislerinin denetimlerinden geçiyor. Kaliteden ödün vermeden kapasitemizi artırmayı hedefliyoruz" dedi.

Ayrıca Yüreğir Belediyesi, gıda kolisi, kırtasiye, kıyafet ve çeşitli yardımlarla ihtiyaç sahibi ailelerle gönül köprüsü kuruyor. - ADANA