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Son dakika haberi! Babası tarafında öldürülen küçük Defne son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Son dakika haberi! Babası tarafında öldürülen küçük Defne son yolculuğuna uğurlandı

14.12.2021 00:57
Son dakika haberi! Babası tarafında öldürülen küçük Defne son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika haberi: Pendik'te kızının boğazını keserek ardından aynı bıçakla intihar teşebbüsünde bulunan cani baba hakkında kan donduran detaylar ortaya çıktı.

Pendik'te kızının boğazını keserek ardından aynı bıçakla intihar teşebbüsünde bulunan cani baba hakkında kan donduran detaylar ortaya çıktı. Baba Habip Öztürk, 7 yaşındaki kızına, "Kızım sürprizim var" diyerek anneannesinin evinden aldığı bilgisine ulaşıldı. Babası tarafından öldürülen küçük Defne, bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Pendik'te dün akşam psikolojik sorunları olduğu öne sürülen baba Habip Öztürk, 7 yaşındaki kızını rehin alarak boğazından kesmiş ardından aynı bıçakla intihar teşebbüsünde bulunmuştu. Olayla ilgili korkunç detaylar ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, Baba Habip Öztürk, 7 yaşındaki kızına, "Kızım sürprizim var" diyerek kızını anneannesinin evinden aldığı bilgisine ulaşıldı.

Kayınvalidesine ve eşine şiddet uyguluyordu

İddiaya göre, psikolojik sorunları olan baba Habip Öztürk bir süre işsiz olduğu için çalışmıyordu. Eşi ile de 1,5 aydır boşanma aşamasında olan cani baba, kayınvalidesine ve eşine fiziksel şiddet uyguladığı bilgisine ulaşıldı.

Küçük Defne, son yolculuğuna uğurlandı

7 yaşındaki Defne Öztürk'ün minik bedeni Pendik Tepebaşı Camii'nde kılınan cenaze namazı ardından Pendik Koca Mezarlığı'na defnedildi. Cenazede taziyeleri kabul eden aile yakınlarının, gözyaşlarını tutamadığı ve ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. - İSTANBUL

İntihar, Pendik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberi! Babası tarafında öldürülen küçük Defne son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Babası tarafında öldürülen küçük Defne son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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