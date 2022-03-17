Son dakika haberi... Balıkesir'de görev sırasında kalp krizi geçiren polis memuru şehit oldu - Son Dakika
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Son dakika haberi... Balıkesir'de görev sırasında kalp krizi geçiren polis memuru şehit oldu

17.03.2022 11:48
Son dakika haberi... Balıkesir'de görev sırasında kalp krizi geçiren polis memuru şehit oldu

Son dakika habere göre Balıkesir'in Burhaniye ilçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Erdal Yetiş, müdahale ettiği bir olay sırasında kalp krizi geçirerek şehit oldu.

Balıkesir'in Burhaniye ilçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Erdal Yetiş, müdahale ettiği bir olay sırasında kalp krizi geçirerek şehit oldu. Şehit Polis Erdal Yetiş için Emniyet Müdürlüğünde saat 16.00'da tören yapılacak.

Önceki gün Çanakkale- İzmir Karayolu üzerindeki altgeçit çevresinde bir olaya müdahale ederken kalp krizi geçiren 52 yaşında 2 çocuk babası Erdal Yetiş, tedavi altına alındığı Edremit'teki özel hastanede bu sabah kurtarılamayarak şehit oldu. Yetiş'in ölümü, Emniyet Müdürlüğü çalışanlarını ve sevenlerini üzdü. Erdal Yetiş, Emniyet Müdürlüğünde düzenlenecek törenin ardından, ikindi namazı sonrası Geriş Mezarlığında toprağa verilecek. - BALIKESİR

Son dakika haberi... Balıkesir'de görev sırasında kalp krizi geçiren polis memuru şehit oldu

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberi... Balıkesir'de görev sırasında kalp krizi geçiren polis memuru şehit oldu - Son Dakika


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