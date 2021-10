Son dakika haberi: Başkan Bakkalcıoğlu'ndan İtfaiye Müdürlüğü'ne ziyaret - Son Dakika

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Yangından Korunma ve İtfaiye Haftası nedeniyle İtfaiye Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Başkan Bakkalcıoğlu, beraberindeki Başkan Yardımcıları Mahmut Fındık ve Ali Şahinoğlu ile birlikte gerçekleştirdiği ziyarette itfaiye personeli ile görüşerek bir süre sohbet etti. İlk olarak itfaiye personelinin Yangından Korunma ve İtfaiye Haftası'nı kutlayan Başkan Bakkalcıoğlu canı pahasına can kurtaran itfaiyecilerin vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak için büyük bir özveri ile çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek "İtfaiye Teşkilatımız bu onurlu ve kutsal görevi yerine getirerek bizlere huzur ve güven veriyor. Başkasının canını kurtarmak için kendi canını hiçe sayan fedakar itfaiye çalışanlarımız, vatandaşın en zor anında yanında oluyor, onların sıkıntısını gidermek için canla başla mücadele ediyor. Her türlü felaket ve acil durumlarda kendi hayatlarını tehlikeye atarak, mesai kavramı gözetmeksizin görevinin başında olan tüm itfaiyecilerimizin Yangından Korunma ve İtfaiye Haftası'nı en içten dileklerimle kutluyor, sağlık, sıhhat, mutluluk ve başarılı çalışmalarının devamını diliyorum." dedi. - BİLECİK